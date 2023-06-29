Под Бахмутом погиб 25-летний командир подразделения "Вовча зграя" из Волыни (фото)

Еще в мае украинский защитник Александр Филон был в родном Ковеле и оставил мэрии на память флаг своего подразделения, а в июне его жизнь оборвалась в Донецкой области.

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Воин из Ковеля Александр Филон, который был командиром подразделения "Вовча зграя", погиб в боях с российскими захватчиками в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Мэр города не верил в трагическое известие. Он признался, что ждал официальных подтверждений и не собирался сообщать о смерти героя.

"Наш Саша. Наш воин. Наша гордость...", — говорится в сообщении городского руководителя.

Игорь Чайка отметил, что встречался с Александром в мае. Тогда он пришел с побратимами и оставил мэрии на память флаг подразделения "Вовча зграя".

Биография Александра Филона

Филон Александр Русланович родился 17 июля 1997 года в Ковеле. Учился на факультете "Физическое воспитание и спорт" в Восточноевропейском национальном университете имени Леси Украинки с 2014 по 2019 год. Представлял МОО Молодежный Фонд "Наше Майбутнє". Также был участником Революции достоинства в 2013-2014 годах. В 2015-2016 участвовал в боях как солдат отдельного отряда специального назначения АЗОВ. С 2016-го — тренером по рукопашному гопаку в спортивном клубе "СІЧ". Выполнял функции руководителя ОО Гражданский Корпус АЗОВ Ковель. В 2019 году основал и возглавил Правильное пространство ВАТРА, с 2020 года был блогером в издании "Ковель media".

Его призвали на военную службу 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. Он остался верен военной присяге, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины погиб в Донецкой области. По информации "Ковель media" погиб командир штурмового подразделения в районе Бахмута.

Напомним, 22 июня стало известно, что в боях с российскими захватчиками погиб 32-летний командир боевой машины Евгений Брезицкий. Он был депутатом сельского совета на Сичеславщине.