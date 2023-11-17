Зарплати військових: названо виплати рекрутованих до ЗСУ з "бойовими" і без (відео)

За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, заробітна плата рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади, яку обіймає військовослужбовець, і виконуваного завдання.

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У Міністерстві оборони України розповіли на які заробітні плати зможуть розраховувати рекрутовані до Збройних сил України громадяни. Про суми виплат і зміни в кадровій політиці Міністерства оборони України 15 листопада розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телеканалу "Рада".

Вона повідомила, що зараз в Україні буде запущено проєкт, який розрахований на залучення вмотивованих людей для служби в ЗСУ. Калмикова пояснила, що рекрутинг — це слово, яке застосовується в арміях світу. Це — залучення людей до служби.

"Ми звикли, що в нас є призови, що в нас є кадрові офіцери і наше завдання розширити можливість для людини, подивитися, які є вакансії від підрозділів. Які вміння, знання і досвід потрібні і зробити свій вибір".

За її словами, заробітна плата рекрутованих бійців Збройних сил України залежатиме від посади, яку обіймає військовослужбовець і виконуваного завдання.

"У нас це називається не зарплата, а грошове забезпечення. Воно визначено законом, залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює вона, наприклад, на першій лінії", — пояснила Калмикова.

Вона додала, що грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від забезпечення мобілізованого або того, хто підписав контракт. Виплати враховують суми з "бойовими" і без "бойових". За її словами, 25 тисяч гривень отримуватимуть військові без "бойових", а 125 тисяч гривень — з бойовими, якщо військовий проведе цілий місяць на передовій.

Калмикова також прокоментувала проведення інтенсивного військового вишколу для всіх українців у мирний час замість строкової служби.

"У мирний час дійсно передбачено цей елемент у концепції. На жаль, ніхто у світі не може сказати, коли цей мирний, умовно мирний час для України настане, адже ми географічно залишаємося на тому самому місці. Для того щоб країна жила і розвивалася, нам необхідно розвивати навички в кожної дорослої людини: захистити себе, захистити свою сім'ю, захистити країну", — наголосила заступниця міністра оборони України.

Міністерство оборони запустило портал з усіма деталями грошового забезпечення та соціального захисту військових. Там також є калькулятор, де можна самому розрахувати своє грошове забезпечення.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням. За словами нардепа Георгія Мазурашу, з людьми, які під погрозами і з примусу опинилися в лавах ЗСУ, пов'язано безліч проблем. Під час мобілізації письмове підтвердження готовності воювати має стати обов'язковою умовою.