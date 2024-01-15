Виплати військовим у 2024 році: хто і за яких умов отримає 50 тисяч гривень доплати

Додаткова винагорода військовослужбовцям командування та штабу частини чи підрозділу додається до зарплати й здійснюється за дні виконання завдань.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої служити вирушити можуть військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Міністерство оборони затвердило новий порядок виплати додаткової винагороди військовослужбовцям у розмірі 50 тисяч гривень. Про те, хто з захисників має право на відповідну доплату та чи можуть вони отримати інші виплати розібралися журналісти "Армія Inform".

Виплата 50 тисяч гривень: хто може отримати

Згідно із законом, додаткова винагорода у розмірі 50 тисяч гривень може нараховуватися військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Відповідний перелік органів військового управління, затверджується Головнокомандувачем або ж начальником Генерального штабу ЗСУ.

Умови виплати 50 тисяч гривень: деталі

Для отримання виплати у розмірі 50 тисяч гривень потрібно одночасно відповідати наступним умовам:

залучення військовослужбовців до складу управлінь (штабів) угруповань військ (сил), а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення командним пунктом військової частини оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі управлінь (штабів) угруповань військ (сил) (на командному пункті військової частини).

Порядок виплати 50 тисяч гривень

Військовослужбовцям командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) надається доплата у розмірі 50 тисяч гривень за дні виконання завдань, починаючи з 29 вересня 2023 року, коли набув чинності наказ № 566. Ця додаткова винагорода додається до зарплати та виплачується в наступному за чергою місяці, за який здійснюється доплата.

Чи можливо отримати 100 тисяч гривень після отримання 50 тисяч

Якщо військовослужбовці з цієї категорії залучаються до виконання завдань на лінії бойового зіткнення на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань у військовій частині (підрозділі, зокрема зведеному) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу або контратаки) до батальйону включно, то виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень за місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше заявляв, що зниження мобілізаційного віку чоловіків із 27 до 25 років дасть змогу залучити до армії більш молодих і здорових людей.

Нагадаємо також, що в Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Фокус розібрався, з якими захворюваннями все одно мобілізують.