Виплати для військових: кому належать додаткові 30 тисяч гривень

Згідно із законодавством, військовим, яких відряджено для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки на території, де тривають бойові дії, виплачують додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн.

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Унаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні нині діє загальна мобілізація та воєнний стан. Під призов потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому, держава надає військовим додаткові виплати в розмірі 30 000 гривень. Про це йдеться в наказі Міноборони №260.

Згідно з 16 абзацом пункту 2 розділу XXXIV наказу Міністерства оборони № 260, виплати в розмірі 30000 гривень можуть бути надані військовослужбовцям, які здійснюють виконання бойових завдань відповідно до бойових наказів, пропорційно часу, витраченому на виконання бойових завдань протягом місяця:

з підготовки до участі у військових операціях у межах військових підрозділів, що входять до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України для забезпечення захисту держави;

з управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами і засобами відповідно до завдань, покладених на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або поодиноким порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких тривають воєнні дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури — військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше заявляв, що зниження мобілізаційного віку чоловіків із 27 до 25 років дасть змогу залучити до армії більш молодих і здорових людей.

Нагадаємо також, що в Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Фокус розібрався, з якими захворюваннями все одно мобілізують.