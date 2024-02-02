Выплаты для военных: кому положены дополнительные 30 тысяч гривен

Согласно законодательству, военным, которые отправлены для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности на территории, где ведутся боевые действия, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн.

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В результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине в настоящее время действует всеобщая мобилизация и военное положение. Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом, государство предоставляет военным дополнительные выплаты в размере 30 000 гривен. Об этом говорится в приказе Минобороны №260.

Согласно 16 абзацу пункта 2 раздела XXXIV приказа Министерства обороны № 260, выплаты в размере 30000 гривен могут быть предоставлены военнослужащим, осуществляющим выполнение боевых заданий в соответствии с боевыми приказами, пропорционально времени, затраченному на выполнение боевых задач в течение месяца:

по подготовке к участию в военных операциях в рамках воинских подразделений, входящих в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины для обеспечения защиты государства;

по управлению группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возлагаемыми на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).

Напомним, председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее заявлял, что снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит привлечь в армию более молодых и здоровых людей.

Напомним также, что в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать. Фокус разобрался, с какими заболеваниями все равно мобилизуют.