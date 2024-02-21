Выплаты за контракт с ВСУ: кто получит на 3000 грн больше единовременного пособия

Выплаты при первом контракте с ВСУ отличаются для разных категорий украинцев. Сумма, которую получит военный, зависит от того, оказался ли он на должности офицера.

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В 2024 году из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц изменятся единовременные выплаты гражданам, которые заключают первый контракт на службу в рядах ВСУ. Размер выплат зависит от того, является ли человек рядовым или офицером. О деталях новых начислений представители Министерства обороны рассказали в эфире всеукраинского телемарафона.

Порядок выплат денежного обеспечения установлен рядом законов Украины и на основе приказов Минобороны. В частности, об этом говорится в приказе№260 от 7 июня 2018 года, последние изменения в который внесли в сентябре 2023 года.

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Согласно утвержденному Госбюджету на 2024 год, прожиточный минимум для трудоспособных лиц достиг значения 3 028 грн (в 2023 году — 2 684 грн). Соответственно минимум на 3 тыс. вырастут единовременные выплаты гражданам при заключении контракта.

Контракт ВСУ — детали выплат

При заключении первого контракта на службу в рядах ВСУ, граждане единовременно получают:

рядовые — 24 224 грн (восемь прожиточных минимумов, рост по сравнению с 2023 годом — на 2 752 грн);

сержанты и старшины — 27 252 грн (девять минимумов, рост на 3 096 грн);

офицеры — 30 280 грн (10 минимумов, рост на 3 440 грн).

Какие условия получения выплат

Чтобы претендовать на выплаты в ВСУ, нужна определенная длительность назначения:

на рядовую должность — назначение сроком на три года;

на должность сержанта или старшины — сроком на три года и более;

на должность офицера — сроком на 1 год и более;

на должность сержанта (старшины) или офицера, которые получили звание во время получения образования — сроком на 5 лет и более "при условии выполнения обязанностей по соответствующим должностям".

Кто не может претендовать на выплаты

Представители Минобороны Украины также объяснили, что есть определенные ограничения для единовременных выплат. Выплат не будет в таких случаях:

если гражданин сначала заключил контракт как рядовой, а затем перезаключил как старшина или сержант;

если сержант или старшина перезаключил контракт на должность офицера;

если офицер переходит с кадровой службы на контракт;

если происходит продление контракта;

если до контракта с ВСУ гражданин служил в других военных формированиях или в полиции.

Чтобы получить единовременную выплату за заключение первого контракта, сначала нужно написать рапорт на имя командира. Средства поступят после того, как пройдет еще несколько этапов: контракт вступит в силу, вступит в действие соответствующий приказ командира, человека назначат на должность и он приступит к выполнению обязанностей.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о выплатах, на которые имеют право военные, участвуя в боевых действиях. Например, в случае ранения, контузии гражданин имел право получить около 10 тыс. грн. Также есть ряд гарантий в случае установления инвалидности. Кроме того, если военный находится в зоне боев, ему выплачивают дополнительные 30 тыс. грн.

Напоминаем, в январе стало известно, какие категории военных получили право на выплату 50 тыс. грн при условии активного участия в боевых действиях.