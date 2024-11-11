Рекрутинг жінок до Сил оборони: у Міноборони назвали область, яка є лідером за заявками

Найбільше жінок звертаються до рекрутингових центрів у Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях. В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів.

У Тернопільській області майже половина кандидатів до лав Сил оборони України — жінки. За даними центрів рекрутингу, їхня частка становить 48% від усіх охочих в області, що є найвищим показником у країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 11 листопада.

Друге місце посідає Чернівецька область із 44%, а третє — Чернігівська, де цей показник досягає 39%.

Фото: Міноборони України

Для порівняння, у середньому по країні жінки складають 19% від усіх кандидатів, які звернулися до центрів рекрутингу.

Наразі центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях, серед яких Збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Служба безпеки України.

У Міноборони зазначили, що принцип роботи цих центрів ґрунтується на конфіденційності — консультації надаються без ризику отримати повістку.

Станом на сьогодні в Україні діють 44 центри рекрутингу, які допомагають усім охочим долучитися до оборони держави.

Нагадаємо, 18 жовтня у мобільному додатку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє обрати оптимальну вакансію у війську. Окрім бойових професій, з'явився розділ, де можна знайти актуальні вакансії мирного характеру.

7 листопада 47-ма ОМБр повідомила, що отримала за два дні майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися із СЗЧ, обравши їхню бригаду.