"Фізично не встигають спілкуватися": за 2 дні у 47 бригаду подали понад сто заявок
Рекрутери 47 бригади створили чат-бот у Telegram. Ним можуть скористатися усі охочі, а не лише військові, які знаходяться у СЗЧ.
Лише за два дні 47-ма окрема механізована бригада отримала майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися із СЗЧ (самовільне залишення частини — Фокус), обравши для цього саме цей підрозділ. Про це повідомляють у військовому формуванні.
Зазначається, що рекрутери бригади фізично не встигають поспілкуватися з кожним, хто хоче повернутися с СЗЧ, оскільки під час телефонної розмови доводиться паралельно набирати ще десятки номерів.
Тому, як наголошується, у бригаді створили спеціальний чат-бот, скористатися яким можуть не лише військові у "самоволці", а також військовослужбовці, які хочуть перевестися у їхній підрозділ та цивільних, які прийняли рішення долучитися до ЗСУ.
Варто зазначити, що лише у понеділок вранці, 4 листопада, 47 окрема механізована бригада опублікувала звернення до військовослужбовців, яким з різних причин довелося залишити свою частину. Зараз же у них є можливість повернутися с СЗЧ без наслідків.
47 бригада натомість запропонувала "втікачам" с СЗЧ гідні умови з сучасним підходом, аби кожний боєць повернувся в стрій та зміг реалізувати себе.
Нагадаємо, 29 жовтня голова Верховного суду України Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів командирів.
У коментарі "Українському радіо" юристка Людмила Кормош інформувала, що у військовослужбовця є лише три доби, щоб повернутися із СЗЧ у військову частину і не отримати кримінальну відповідальність. При цьому, наголосила вона, перевестися в іншу частину не можна.