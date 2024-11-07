"Физически не успевают общаться": за 2 дня в 47 бригаду подали более ста заявок

Рекрутеры 47 бригады создали чат-бот в Telegram. Им могут воспользоваться все желающие, а не только военные, которые находятся в СОЧ.

Только за два дня 47-я отдельная механизированная бригада получила почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СОЧ (самовольное оставление части — Фокус), выбрав для этого именно это подразделение. Об этом сообщают в воинском формировании.

Отмечается, что рекрутеры бригады физически не успевают пообщаться с каждым, кто хочет вернуться с СОЧ, поскольку во время телефонного разговора приходится параллельно набирать еще десятки номеров.

Сообщение 47 ОМБр Фото: Скриншот

Поэтому, как отмечается, в бригаде создали специальный чат-бот, воспользоваться которым могут не только военные в "самоволке", а также военнослужащие, которые хотят перевестись в их подразделение и гражданских, которые приняли решение присоединиться к ВСУ.

Стоит отметить, что только в понедельник утром, 4 ноября, 47 отдельная механизированная бригада опубликовала обращение к военнослужащим, которым по разным причинам пришлось оставить свою часть. Сейчас же у них есть возможность вернуться с СОЧ без последствий.

Призыв 47 ОМБр к военнослужащим, которые находятся в СЗЧ Фото: Скриншот

47 бригада взамен предложила "беглецам" с СОЧ достойные условия с современным подходом, чтобы каждый боец вернулся в строй и смог реализовать себя.

Напомним, 29 октября председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению СОЧ, дезертирства и невыполнения приказов командиров.

В комментарии "Украинскому радио" юрист Людмила Кормош информировала, что у военнослужащего есть только трое суток, чтобы вернуться из СОЧ в воинскую часть и не получить уголовную ответственность. При этом, подчеркнула она, перевестись в другую часть нельзя.