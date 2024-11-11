Рекрутинг женщин в Силы обороны: в Минобороны назвали область, которая является лидером по заявкам

Больше всего женщин обращаются в рекрутинговые центры в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов.

В Тернопольской области почти половина кандидатов в ряды Сил обороны Украины — женщины. По данным центров рекрутинга, их доля составляет 48% от всех желающих в области, что является самым высоким показателем в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 11 ноября.

Второе место занимает Черновицкая область с 44%, а третье — Черниговская, где этот показатель достигает 39%.

Фото: Минобороны Украины

Для сравнения, в среднем по стране женщины составляют 19% от всех кандидатов, обратившихся в центры рекрутинга.

Сейчас центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях, среди которых Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Служба безопасности Украины.

В Минобороны отметили, что принцип работы этих центров основывается на конфиденциальности — консультации предоставляются без риска получить повестку.

На сегодня в Украине действуют 44 центра рекрутинга, которые помогают всем желающим приобщиться к обороне государства.

Напомним, 18 октября в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет выбрать оптимальную вакансию в армии. Кроме боевых профессий, появился раздел, где можно найти актуальные вакансии мирного характера.

7 ноября 47-я ОМБр сообщила, что получила за два дня почти сотню заявок от бойцов, которые хотят вернуться из СЗЧ, выбрав их бригаду.