Контракт с ВСУ несмотря на повестку: в ТЦК рассказали, как попасть в желаемую бригаду (видео)

Если военнообязанный пошел добровольцем в ВСУ, ему выплачивают полный пакет денежного обеспечения, пояснила представительница военкомата. Перед тем признают его психологическое и физическое состояние, проверяют, нет ли судимостей.

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Украинские граждане могут прийти в военкомат с запросом о заключении контракта на службу на определенную должность в определенном подразделении Сил обороны. Когда появляется такой запрос, работники терцентра комплектования обращаются к рекрутерам бригад и узнают, куда есть шанс попасть добровольцу. О деталях заключения контракта с ВСУ и об отборе, который существует и в этом случае, начальница пресс-службы Днепропетровского ТЦК Ирина Кузина рассказала в эфире телемарафона.

Мобилизация в Украине — комментарий Ирины Кузиной см. с 3:30:22

Кузина объяснила, что гражданин, уже получив повестку, может выбрать, как будет служить — путем мобилизации через терцентры комплектования или путем заключения контракта с Силами обороны (то есть в качестве добровольца). Добровольцы имеют больше возможностей по сравнению с мобилизованными, отметила пресс-секретарь ТЦК.

"Если ты получил повестку, то здесь уже нужно выбирать: или ты выбираешь службу по контракту, или ты выбираешь мобилизацию", — сказала она.

Мобилизация в ВСУ — что важно знать добровольцам

Какие возможности имеют военнообязанные, которые стали добровольцами:

могут самостоятельно выбирать род войск и направление;

заключать контракт могут как мужчины, так и женщины.

ТЦК может помочь человеку заключить контакт. Для этого военкомы обращаются в рекрутинговые центры конкретных бригад и узнают об имеющихся вакансиях;

выплачивается полный соцпакет — медицинское обеспечение, выплаты за заключение первого контракта, подъемная помощь (наем жилья, например);

возможно бесплатное обучение в военном учебном заведении.

Также Кузина озвучила еще ряд важных тезисов по мобилизации и контракту. Во-первых, если человек служил в армии, или в полиции, менее 10 лет, он сразу может идти в часть, с которой заключил контракт. Если перерыв более 10 лет, то сначала будет учебный центр. Во-вторых, контракты заключаются не в военкоматах, а в той бригаде, которая написала рекомендательное письмо и которую выбрал военнообязанный. Если же гражданина направили сначала в учебный центр, то заключение соглашения откладывается до появления в части. В-третьих, у контрактников есть больше выбора, поскольку есть небоевые вакансии и "далеко не каждый хочет, например, стать штурмовиком".

Как происходит отбор на контракт

Представительница военкомата рассказала, на что обращают внимание в армии, когда определяют направление службы новобранца:

на здоровье человека;

на уровень физической подготовки — от этого зависит, пойдет человек в штурмовики, тыловое обеспечение или в артиллерию;

на опыт гражданской жизни, общественную активность и т.д. — например, учтут, если человек работал водителем. Также нужна справка МВД об отсутствии судимости.

Как происходит отбор на контракт:

сначала человек получает рекомендательное письмо, которое пишет командир воинской части в ТЦК;

профессионально-психологический отбор — что имеется в виду, пресс-секретарь не объяснила;

военно-врачебная комиссия;

дополнительные экзамены по физической подготовке, если человек желает попасть в Силы специальных операций или в Десантно-штурмовые войска.

Отметим, 19 ноября основатель батальона "Братство" и общественный деятель Дмитрий Корчинский объяснил, почему Украина не сможет победить в войне благодаря добровольцам. По его словам, количество таких людей очень незначительно, а большинство пополнения Сил обороны — это принудительно мобилизованные через ТЦК.

Напоминаем, 11 ноября пресс-служба Министерства обороны Украины рассказала о ходе призыва женщин, которые изъявили желание заключить контракт с ВСУ.