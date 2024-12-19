Мобілізація заброньованих працівників: в Сухопутних військах відреагували

В Сухопутних військах розповіли, яким чином слід здійснювати бронювання працівників та чому в реєстрі відсутні відповідні повідомлення.

Related video

В Сухопутних військах відреагували на інформацію щодо мобілізації заброньованих працівників. У відомстві розповіли про нюанси бронювання військовослужбовців.

Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема, частини 3 статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, повинні оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які заброньовані у визначеному Кабінетом міністрів порядку у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються.

"Відповідно до постанови, після формування та підписання списку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично", — додали у відомстві.

Там зазначили, що бронювання без використання засобів порталу "Дія" не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично. В цьому випадку для зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до відповідного ТЦК повідомлення про бронювання.

Без наявності відповідного повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі відсутності інформації про бронювання працівника в реєстрі відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій слід звернутись до ТЦК, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" і член комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що працівники терцентрів комплектування у Закарпатській області затримали двох працівників компанії-провайдера, які виїхали на ремонт лінії. Військкоми зігнорували паперові документи про бронювання від Мінцифри, а інформації про захист від призову не було у реєстрі "Оберіг". Після цього одного зв'язківця ледь не мобілізували до лав ЗСУ.

Пізніше нардеп зазначив, що до нього надходить багато звернень від українців та організацій щодо протиправних дій військкоматів. Представники ТЦК неодноразово мобілізовували осіб з бронюванням, аргументуючи це відсутністю даних в системі "Оберіг" та невизнанням паперових документів.