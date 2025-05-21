Камери автофіксації в Україні виявлятимуть проїзд на червоний сигнал світлофора

МВС розширить функціонал камер автофіксації порушень ПДР. Невдовзі вони зможуть виявляти не лише порушення швидкісного режиму, але й проїзд на червоне світло.

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Про це повідомляє сайт Autogeek.

Про нову функцію камер автоматичної фотовідеофіксації розповіла на форумі "За безпечні дороги в Україні" начальниця відділу адміністрування системи автоматичної фіксації ДУ "Центр інфраструктури та технологій МВС" Ануш Білошицька.

За її словами, поліцейські камери зможуть фіксувати проїзд на заборонений сигнал світлофора до кінця нинішнього року. Наразі йде тестування та налаштування комплексів автофіксації, аби вони могли працювати з цими порушеннями.

Варто відзначити, що нову функцію отримають уже встановлені камери автоматичної фотовідеофіксації – вони підготовлені до цього і не потребують додаткового обладнання.

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Наразі в Україні працює 340 камер автофіксації порушень ПДР. Більшість із них виявляють перевищення швидкості, проте також є камери, які фіксують проїзд смугою для громадського транспорту (одну з них встановлено на бульварі Миколи Міхновського в Києві).

Нагадаємо, що штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора в Україні становить 510 гривень.

Між іншим, раніше в Україні мототехніці дозволили проїзд смугами для громадського транспорту.

Також Фокус писав, що в Україні почали встановлювати нові "смарагдові" світлофори.