Обязательно для собак: в Киеве запускают регистрацию животных в ЦНАПах

В Киеве с 12 мая запускают новый сервис регистрации домашних животных в центрах предоставления административных услуг.

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Об этом сообщили на официальном портале Киева.

Сейчас регистрация является обязательной для всех собак, а для кошек — по желанию владельца.

"Прежде всего это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой", — отметил директор КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергей Сабуров.

В то же время актуальная информация о количестве домашних животных в городе должна помочь более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Директор больницы добавил, что отныне для регистрации владельцу необходимо лишь подать заполненную форму №1, которая предоставляется непосредственно в ЦНАПе, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на любимца.

Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех центрах предоставления административных услуг Киева.

Что такое Единый госреестр животных и зачем он нужен

Напомним, Госпродпотребслужба и Министерство цифровой трансформации ввели Единый государственный реестр домашних животных — платформу, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами.

У многих из граждан Украины есть домашние животные, и учитывая действующее законодательство, это создает права и обязанности для хозяина. Поэтому, как отметили в ведомстве, Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцев, а именно:

кличку и описание животных;

вакцинацию и биостерилизацию домашнего любимца;

контакты владельцев или держателей;

другие необходимые данные.

Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцах

Со своей стороны Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать актуальные данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации. Также там отмечают, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.

В частности, Фокус ранее писал, повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник и что теперь нужно сделать владельцам четвероногих.