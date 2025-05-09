Обов'язково для собак: у Києві запускають реєстрацію тварин у ЦНАПах

У Києві з 12 травня запускають новий сервіс реєстрації домашніх тварин у центрах надання адміністративних послуг.

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Про це повідомили на офіційному порталі Києва.

Наразі реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів — за бажанням власника.

"Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому", — зазначив директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров.

Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті має допомогти більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприяти дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Директор лікарні додав, що відтепер для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму №1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх центрах надання адміністративних послуг Києва.

Що таке Єдиний держреєстр тварин і навіщо він потрібний

Нагадаємо, Держпродспоживслужба та Міністерство цифрової трансформації запровадили Єдиний державний реєстр домашніх тварин — платформу, яка допоможе покращити контроль за здоров’ям домашніх тварин, запобігти поширенню хвороб та гармонізувати українське законодавство із європейськими стандартами.

У багатьох з громадян України є домашні тварини, і з огляду на чинне законодавство, це створює права і обов’язки для господаря. Тому, як зазначили у відомстві, Єдиний державний реєстр домашніх тварин стане джерелом інформації на платформі Дія.Engine, де буде зазначено дані про котів, собак та інших домашніх улюбленців, а саме:

кличку та опис тварин;

вакцинацію та біостерилізацію домашнього улюбленця;

контакти власників або утримувачів;

інші необхідні дані.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин стане джерелом інформації на платформі Дія.Engine, де буде зазначено дані про котів, собак та інших домашніх улюбленців

Зі свого боку Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації. Також там зазначають, що у перспективі реєстр буде інтегрований у міжнародні бази даних.

Зокрема, Фокус раніше писав, чи вплине цифровізація на вартість послуг ветлікарень і що тепер потрібно зробити власникам чотирилапих.