В Україні запустили реєстр домашніх тварин — авторизацію державних та приватних ветеринарних закладів. Коли потрібно реєструвати домашніх тварин і що буде, якщо не внести свого улюбленця до цього переліку? Фокус дізнався.

Держпродспоживслужба та Міністерство цифрової трансформації запровадили Єдиний державний реєстр домашніх тварин — платформу, яка допоможе покращити контроль за здоров’ям домашніх тварин, запобігти поширенню хвороб та гармонізувати українське законодавство із європейськими стандартами. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Чи вплине цифровізація на вартість послуг ветлікарень і що тепер потрібно зробити власникам чотирилапих, Фокусу розповіли медики і юристи.

Що таке Єдиний держреєстр тварин і навіщо він потрібний

У багатьох з громадян України є домашні тварини, і з огляду на діюче законодавство, це створює права і обов’язки для господаря. Тому, як зазначили у відомстві, Єдиний державний реєстр домашніх тварин стане джерелом інформації на платформі Дія.Engine, де буде зазначено дані про котів, собак та інших домашніх улюбленців, а саме:

кличку та опис тварин;

вакцинацію та біостерилізацію домашнього улюбленця;

контакти власників або утримувачів;

інші необхідні дані.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин стане джерелом інформації на платформі Дія.Engine, де буде зазначено дані про котів, собак та інших домашніх улюбленців

Зі свого боку Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації. Також там зазначають, що у перспективі реєстр буде інтегрований у міжнародні бази даних.

Реєстр тварин буде інтегрований у міжнародні бази даних Фото: Getty Images

Які дані про тварину вноситимуть до реєстру і яку користь з цього матимуть власники

Адвокат Станіслав Ліфлянчик розтлумачив це докладно, зауваживши, що за створення такої бази тварин бралися вже неодноразово.

"Декілька разів в сучасній Україні створювали і місцеві ініціативи, і паспортів купу всіляких приймали, і зобов’язували довідки, сертифікати всілякі отримувати. Все це не приживалося, бо завжди ставало для власника непотрібною паперовою тяганиною, втратою часу, а також грошовими витратами на корупцію. Тож простіше було просто завести собі цуцика, котика чи корівку та нікого не реєструвати. Але це могло тягнути за собою низку дуже неприємних наслідків. Наприклад, якщо тваринку хтось викрадав чи вона губилася, то потім знайти і довести, що вона належала саме конкретному господарю, було неможливо. Тож держава в особі Держспоживслужби та Мінцифри підійшли до цього питання вже з огляду на досвід реєстрації інших речових прав, по типу нерухомості чи транспортних засобів", — пояснив адвокат.

Реєстр дасть змогу власникам відновити втрачені документи та дані про зареєстровану в ньому тварину та полегшить її пошук в разі, якщо домашній улюбленець загубився

Дійсно, реєстр дасть змогу власникам відновити втрачені документи та дані про зареєстровану в ньому тварину та полегшить її пошук в разі, якщо домашній улюбленець загубився. А після появи ветеринарного паспорта в застосунку "Дія" господарі тварин зможуть подорожувати з ними по країні простіше. До того ж таким чином в Україні може сформуватися культура відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців. А в майбутньому це дасть змогу ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб.

Слід нагадати, що в Україні діє Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин", що створено відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 29.07.2002. Агентство акумулює дані про власника або утримувача тварини; дані про господарство, в якому тварину було ідентифіковано тощо. Ідентифікація тварин, що впроваджується на державному рівні, є одним із головних методів, які застосовують у світі з метою відслідковування походження тваринницької продукції від її виробництва протягом усього життя тварини до попадання на стіл споживачеві. Однак не треба плутати діяльність Агентства із запуском Реєстру домашніх тварин.

Ветлікар Андрій Курач назвав ідентифікацію домашніх тварин позитивним кроком Фото: freepik

Навіщо реєстр домашніх тварин державі

За словами адвоката, реєстр тварин стає інструментом, за допомогою якого держава може відстежувати і контролювати кількість домашніх тварин у громадян, їхній стан здоров’я, щеплення, породи, види, тощо. Також держава зможе зрозуміти, хто фактично має господарства, які займаються підприємницькою діяльністю і не платить податків. Тож електронний реєстр тварин — це про безпеку і контроль.

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ.

Наразі інформації про відповідальність власників за недостовірні дані подані до реєстру, або за неподання даних про тварину до реєстру не повідомляється, Як і немає інформації, чи не буде запровадження реєстру та внесення до реєстру тварин базою для подальшого оподаткування їхніх власників.

Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин Фото: Pexels.com

Всі ці дані носитимуть статус обмеженого доступу і отримувати її зможуть або самі власники, або державні органи, що уповноважені на це законодавством.

Ветлікар, керівник клініки "Ветпростір", ексголова Західноукраїнського товариства захисту тварин Андрій Курач назвав ідентифікацію домашніх тварин позитивним кроком, який ідентифікує їхніх господарів чи опікунів і визначає відповідального за їхню долю: за притаманні умови утримання, стан здоров'я, вакцинацію тощо.

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"Ідентифікація тварин в Україні вже роками здійснюється через відповідні програми прогресивними органами місцевого самоврядування і за підтримки зоозахисних організацій. А створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин уніфікує можливості і вимоги за цей процес на всій території України, робить державу активним його учасником. На теперішньому етапі декларується добровільність внесення даних в державний реєстр. За умовами внесення домашніх тварин у єдиний державний реєстр створюється додаткова зручність для ветеринарів і власників тварин. Приватні ветустанови, які візьмуть участь в проєкті, отримують від Держпродспоживслужби можливість видавати ветпаспорти для тварин державного зразка. Раніше це могли робити тільки державні ветеринари", — каже Андрій Курач.

Мінагрополітики буде залучати ветеринарні клініки та лікарів до роботи з реєстром тварин Фото: Pexels.com

Як працюватиме реєстр і коли його остаточно запустять

Впроваджувати реєстр буде у два етапи. На першому етапі Мінагрополітики буде залучати ветеринарні клініки та лікарів до роботи з платформою. Після цього відбудеться кампанія з реєстрації безпосередньо тварин, пояснює Фокусу юрист АО "Віннер Партнеос" Костянтин Скляр.

Реєстрація буде відбуватись в декларативному порядку, шляхом подання документів від власника чи утримувача тварин, або в паперовій формі через ветклініки, ЦНАП, або в електронній формі безпосередньо в самому реєстрі, що доволі зручно.

Керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву у кабінеті реєстру

"На першому — ветеринарні клініки та лікарі можуть авторизуватись, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву у кабінеті реєстру. Цей процес не має бути складним, я як нас запевняють творці Реєстру не займає понад 30 хвилин. Держпродспоживслужбі дано 10 робочих днів для того, щоб перевірити заявку і погодити її чи відхилити, та надсилати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника", — додала медична адвокатка, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська.

Після успішної авторизації, яка відбувається лише через державний інтерфейс, ветеринарний заклад готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин. Це і має стати офіційним стартом другого етапу запуску — кампанії з реєстрації тварин.

Наразі реєстр частково запустили. Стартував перший етап, на якому до роботи з платформою залучатимуть ветклініки та лікарів. Зараз керівники та співробітники ветклінік проходять курси по навчанню з ведення реєстрів.

Для ветеринарів ідентифікація тварин через цифрові ресурси вже сьогодні є частиною їхньої практики і тарифів Фото: Mikhail Nilov from Pexels

Чи вплине цифровізація на вартість послуг ветлікарень

Як зазначає ветлікар Андрій Курач, для ветеринарів ідентифікація тварин через цифрові ресурси вже сьогодні є частиною їхньої практики і тарифів, тому для власників тварин цінова політика за послугу не зміниться. Така реєстрація здійснюється раз за життя тварини, тож не має стосунку до обсягу надання послуг ветклінікою.

Водночас юристи передбачають, що точний вплив цифровізації на вартість послуг у ветеринарних кабінетах залежатиме від конкретних умов ринку та витрат на впровадження нових технологій.

"Можливо, вартість послуг зросте через необхідність внесення додаткових технологічних засобів, але також можливо, що це підвищить ефективність та якість послуг", — додає Костянтин Скляр.