В Україні створили перший додаток, у якому дистанційно можна стати опікуном тварини

Над застосунком працювали півтора року. Наразі в Україні аналогів не існує.

Благодійна організація "Домівка врятованих тварин" у Львові створила додаток, завдяки якому можна дистанційно стати опікуном тварин, які мешкають у притулку. Як повідомили в притулку, над застосунком працювали 1,5 року.

Він став першим схожим, який запустили в Україні.

Як наголосили в організації, відтепер кожен охочий, навіть за межами України, зможе обрати тварину та підтримувати фінансово харчування чи лікування мешканців "Домівки врятованих тварин". У застосунку можна стати патроном будь-якого з 1,5 тисячі мешканців, обравши серед диких, екзотичних чи свійських.

Як обіцяють, згодом у додатку мають з’являться й інші можливості, серед яких знайомство з тваринами, які шукають собі сім'ю, розподіл їх за категоріями, перегляд звітності про роботу притулку тощо.

Нагадаємо, один з притулків для собак на Київщині звинувачували у жорстокому поводженні з тваринами. Зоозахисники повідомляли, що собак нібито годували кістками та дохлою худобою, а корми, які надавали волонтери, зникали у невідомому напрямку.

Фокус писав, що наприкінці вересня 2023 року у Києві невідомі підірвали будинок для котів, так звану "Котобазу". Повідомлялося, що майже всі тварини загинули, окрім кількох кошенят. Їх доправили до реанімації.