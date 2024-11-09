В Украине создали первое приложение, в котором дистанционно можно стать опекуном животного

Над приложением работали полтора года. Сейчас в Украине аналогов не существует.

Благотворительная организация "Дом спасенных животных" во Львове создала приложение, благодаря которому можно дистанционно стать опекуном животных, которые живут в приюте. Как сообщили в приюте, над приложением работали 1,5 года.

Он стал первым похожим, который запустили в Украине.

Как отметили в организации, отныне каждый желающий, даже за пределами Украины, сможет выбрать животное и поддерживать финансово питание или лечение жителей "Дома спасенных животных". В приложении можно стать патроном любого из 1,5 тысячи жителей, выбрав среди диких, экзотических или домашних.

Как обещают, впоследствии в приложении должны появятся и другие возможности, среди которых знакомство с животными, которые ищут себе семью, распределение их по категориям, просмотр отчетности о работе приюта и тому подобное.

Напомним, один из приютов для собак на Киевщине обвиняли в жестоком обращении с животными. Зоозащитники сообщали, что собак якобы кормили костями и дохлым скотом, а корма, которые предоставляли волонтеры, исчезали в неизвестном направлении.

Фокус писал, что в конце сентября 2023 года в Киеве неизвестные взорвали дом для кошек, так называемую "Котобазу". Сообщалось, что почти все животные погибли, кроме нескольких котят. Их доставили в реанимацию.