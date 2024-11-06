Не смог сдержать слез: канадец забрал пса, которого отдал в приют, через 750 дней (видео)

Мужчина вынужден был отправить любимую собаку в приют после начала лечения рака. Поскольку его состояние ухудшалось, животное хотели пристроить в добрые руки, но новая семья вскоре вернула Минни.

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Собака Минни провела 750 дней в приюте Humane Society of Greater Niagara, расположенном в Онтарио, Канада, куда попала после того, как ее хозяину диагностировали редкую форму рака, пишет Pet Rescue Report.

Минни жила со своим владельцем много лет, и мужчина обожал свою собаку. Когда у него обнаружили рак, и он не мог вставать с постели по 36 часов и более, Минни не отходила от него и всячески поддерживала. Она была источником утешения для хозяина, но по мере того, как лечение мужчины продолжалось, его здоровье ухудшалось.

Чтобы обеспечить животному достойный уход, канадец вынужден был найти того, кто мог бы позаботиться о Минни. В октябре 2022 года собаку привезли в Humane Society of Greater Niagara. Благотворительная организация PetSmart Charities вызвалась помочь Минни в рамках своей гуманитарной программы по приему животных. Эта разлука стала первой для животного и его владельца.

Минни ждала своего хозяина два года Фото: Pet Rescue Report

Поскольку здоровье мужчины ухудшалось, то, что должно было стать для собаки временной передержкой, превратилось для нее в место постоянного проживания. Лечение затянулось на долгие месяцы, а Минни тосковала в чужих стенах.

В свою очередь ее хозяин очень скучал по любимице и носил ее жетоны в кошельке. Когда позволяли силы, он приходил к приюту, чтобы просто мельком увидеть ее издалека.

Долгое время Минни обходили стороной, пока наконец одна семья решилась взять собаку к себе. Однако там животное не прижилось не по своей вине, и собаку вернули в приют. Персонал и волонтеры полюбили Минни и следили за тем, чтобы у нее было достаточно внимания, приключений, объятий и поцелуев.

В августе произошло чудо: владелец Минни вошел в ремиссию. Первой мыслью мужчины были мысли о его собаке. Он зашел на сайт приюта и первое, что увидел там, – фото Минни. Глаза мужчины наполнились слезами, и он начал готовиться к переезду в свой новый дом с большим задним двором и планировать каждую деталь для возвращения Минни.

И вот совсем недавно он приехал в приют и забрал Минни домой. Сцена их встречи никого не оставила равнодушным, а владелец собаки не смог сдержать своих слез.

Ранее Фокус писал, что собака нашла способ отблагодарить мужчину, который кормил ее каждый день.