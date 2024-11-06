Не зміг стримати сліз: канадець забрав пса, якого віддав у притулок, через 750 днів (відео)

Чоловік змушений був відправити улюблену собаку до притулку після початку лікування раку. Оскільки його стан погіршувався, тварину хотіли прилаштувати в добрі руки, але нова сім'я незабаром повернула Мінні.

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Собака Мінні провела 750 днів у притулку Humane Society of Greater Niagara, розташованому в Онтаріо, Канада, куди потрапила після того, як її господареві діагностували рідкісну форму раку, пише Pet Rescue Report.

Мінні жила зі своїм власником багато років, і чоловік обожнював її. Коли в нього виявили рак, і він не міг вставати з ліжка по 36 годин і більше, Мінні не відходила від нього і всіляко підтримувала. Вона була джерелом розради для господаря, але в міру того, як лікування чоловіка тривало, його здоров'я погіршувалося.

Щоб забезпечити тварині гідний догляд, канадець змушений був знайти того, хто міг би подбати про Мінні. У жовтні 2022 року собаку привезли в Humane Society of Greater Niagara. Благодійна організація PetSmart Charities зголосилася допомогти Мінні в межах своєї гуманітарної програми з прийому тварин. Ця розлука стала першою для тварини та її власника.

Мінні чекала свого господаря два роки Фото: Pet Rescue Report

Оскільки здоров'я чоловіка погіршувалося, те, що мало стати для собаки тимчасовою перетримкою, перетворилося для неї на місце постійного проживання. Лікування затягнулося на довгі місяці, а Мінні страждала в чужих стінах.

Своєю чергою її господар дуже сумував за улюбленицею і носив її жетони в гаманці. Коли дозволяли сили, він приходив до притулку, щоб просто мигцем побачити її здалеку.

Тривалий час Мінні обходили стороною, поки нарешті одна сім'я наважилася взяти собаку до себе. Однак там тварина не прижилася не зі своєї вини, і собаку повернули до притулку. Персонал і волонтери полюбили Мінні та слідкували за тим, щоб у неї було достатньо уваги, пригод, обіймів і поцілунків.

У серпні сталося диво: власник Мінні увійшов у ремісію. Першою думкою чоловіка були думки про його собаку. Він зайшов на сайт притулку і перше, що побачив там, — фото Мінні. Очі чоловіка наповнилися сльозами, і він почав готуватися до переїзду у свій новий дім із великим заднім двором і планувати кожну деталь для повернення Мінні.

І ось зовсім недавно він приїхав до притулку і забрав Мінні додому. Сцена їхньої зустрічі нікого не залишила байдужим, а власник собаки не зміг стримати своїх сліз.

Раніше Фокус писав, що собака знайшла спосіб віддячити чоловікові, який годував її щодня.