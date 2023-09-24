В Киеве неизвестные взорвали приют для животных: почти все животные погибли

Женщина, которая занималась котами, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию.

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В ночь на 24 сентября, около полуночи, в Киеве неизвестные взорвали дом для котов, так называемую "Котобазу". Об этом написали в телеграм-канал "Реальный Киев | Украина". Сообщается, что почти все животные погибли, кроме нескольких котят. Их доставили в реанимацию.

"Предварительно погибло/пострадало около 60 животных. На месте полиция, пожарные, неравнодушные люди. Женщина, которая занималась котами, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию", — говорится в сообщении.

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Некоторые Telegram-каналы сообщают, что почти все животные погибли, кроме нескольких котят, которых отвезли в реанимацию. Позже стало известно, что на момент взрыва не все животные находились в здании, некоторые из них после пожара разбежались, а впоследствии стали возвращаться на пепелище.

Справка:

Приют для котов "Котобаза" — место для кормления, лечения и помощи котам, располагалось в бойлерной во дворе дома по адресу: улица Академика Заболотного, 76-А.

Напомним, что Книга рекордов Гиннесапоказала самого прыгучего домашнего кота в мире. Он установил новый мировой рекорд по количеству прыжков кошки за одну минуту, прыгнув через скакалку девять раз за 60 секунд.

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