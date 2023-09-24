В Києві невідомі підірвали притулок для тварин: майже всі тварини загинули

Жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози і писала заяву до поліції.

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В ніч проти 24 вересня, близько опівночі, у Києві невідомі підірвали будинок для котів, так звану "Котобазу". Про це написали у телеграм-канал "Реальный Киев | Украина". Повідомляється, що майже усі тварини загинули, окрім кількох кошенят. Їх доправили до реанімації.

"Попередньо загинуло/постраждало близько 60 тварин. На місці поліція, пожежні, небайдужі люди. Жінка, яка опікувалася котами, раніше повідомляла про погрози і писала заяву до поліції", — йдеться в повідомленні.

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Деякі Telegram-канали повідомляють, що майже усі тварини загинули, окрім кількох кошенят, яких відвезли до реанімації. Пізніше стало відомо, що на момент вибуху не всі тварини перебували в будівлі, деякі з них після пожежі розбіглися, а згодом стали повертатися на згарище.

Довідка:

Притулок для котів "Котобаза" — місце для годування, лікування та допомоги котам, розташовувалося у бойлерній у дворі будинку за адресою: вулиця Академіка Заболотного, 76-А.

Нагадаємо, що Книга рекордів Гіннеса показала найстрибучішого домашнього кота у світі. Він встановив новий світовий рекорд за кількістю стрибків кішки за одну хвилину, стрибнувши через скакалку дев'ять разів за 60 секунд.

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