Контроль усиливается: когда и зачем надо регистрировать домашних животных
В Украине запустили реестр домашних животных — авторизацию государственных и частных ветеринарных учреждений. Когда нужно регистрировать домашних животных и что будет, если не внести своего любимца в этот перечень? Фокус узнал об этом.
Госпродпотребслужба и Министерство цифровой трансформации ввели Единый государственный реестр домашних животных — платформу, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник и что теперь нужно сделать владельцам четвероногих, Фокусу рассказали медики и юристы.
Что такое Единый госреестр животных и зачем он нужен
У многих из граждан Украины есть домашние животные, и учитывая действующее законодательство, это создает права и обязанности для хозяина. Поэтому, как отметили в ведомстве, Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцев, а именно:
- кличку и описание животных;
- вакцинацию и биостерилизацию домашнего любимца;
- контакты владельцев или держателей;
- другие необходимые данные.
Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцах
Со своей стороны Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать актуальные данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации. Также там отмечают, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.
Какие данные о животном будут вносить в реестр и какую пользу из этого будут иметь владельцы
Адвокат Станислав Лифлянчик растолковал это подробно, отметив, что за создание такой базы животных брались уже неоднократно.
"Несколько раз в современной Украине создавали и местные инициативы, и паспортов кучу всевозможных принимали, и обязывали справки, сертификаты всевозможные получать. Все это не приживалось, потому что всегда становилось для владельца ненужной бумажной волокитой, потерей времени, а также денежными затратами на коррупцию. Поэтому проще было просто завести себе щенка, котика или коровку и никого не регистрировать. Но это могло повлечь за собой ряд очень неприятных последствий. Например, если животное кто-то похищал или оно терялось, то потом найти и доказать, что оно принадлежало именно конкретному хозяину, было невозможно. Поэтому государство в лице Госпотребслужбы и Минцифры подошли к этому вопросу уже с учетом опыта регистрации других вещных прав, по типу недвижимости или транспортных средств", — пояснил адвокат.
Реестр позволит владельцам восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном в нем животном и облегчит его поиск в случае, если домашний любимец потерялся
Действительно, реестр позволит владельцам восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном в нем животном и облегчит его поиск в случае, если домашний любимец потерялся. А после появления ветеринарного паспорта в приложении "Дія" хозяева животных смогут путешествовать с ними по стране проще. К тому же таким образом в Украине может сформироваться культура ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах. А в будущем это позволит эффективнее предотвращать распространение опасных болезней.
Следует напомнить, что в Украине действует Государственное предприятие "Агентство по идентификации и регистрации животных", созданное в соответствии с приказом Министерства аграрной политики Украины от 29.07.2002. Агентство аккумулирует данные о владельце или держателя животного; данные о хозяйстве, в котором животное было идентифицировано и тому подобное. Идентификация животных, внедряется на государственном уровне, является одним из главных методов, которые применяют в мире с целью отслеживания происхождения животноводческой продукции от ее производства в течение всей жизни животного до попадания на стол потребителю. Однако не надо путать деятельность Агентства с запуском Реестра домашних животных.
Зачем реестр домашних животных государству
По словам адвоката, реестр животных становится инструментом, с помощью которого государство может отслеживать и контролировать количество домашних животных у граждан, их состояние здоровья, прививки, породы, виды и тому подобное. Также государство сможет понять, кто фактически имеет хозяйства, которые занимаются предпринимательской деятельностью и не платит налогов. Поэтому электронный реестр животных — это о безопасности и контроле.
Благодаря государственному реестру Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации
Благодаря государственному реестру Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации.
Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство.
Сейчас информации об ответственности владельцев за недостоверные данные, представленные в реестр, или за непредставление данных о животном в реестр не сообщается, как и нет информации, не будет ли введение реестра и внесение в реестр животных базой для дальнейшего налогообложения их владельцев.
Все эти данные будут носить статус ограниченного доступа и получать ее смогут либо сами владельцы, либо государственные органы, уполномоченные на это законодательством.
Ветврач, руководитель клиники "Ветпростир", экс-глава Западноукраинского общества защиты животных Андрей Курач назвал идентификацию домашних животных положительным шагом, который идентифицирует их хозяев или опекунов и определяет ответственного за их судьбу: за присущие условия содержания, состояние здоровья, вакцинацию и тому подобное.Важно
"Идентификация животных в Украине уже годами осуществляется через соответствующие программы прогрессивными органами местного самоуправления и при поддержке зоозащитных организаций. А создание Единого государственного реестра домашних животных унифицирует возможности и требования за этот процесс на всей территории Украины, делает государство активным его участником. На нынешнем этапе декларируется добровольность внесения данных в государственный реестр. По условиям внесения домашних животных в единый государственный реестр создается дополнительное удобство для ветеринаров и владельцев животных. Частные ветучреждения, которые примут участие в проекте, получают от Госпродпотребслужбы возможность выдавать ветпаспорта для животных государственного образца. Ранее это могли делать только государственные ветеринары", — говорит Андрей Курач.
Как будет работать реестр и когда его окончательно запустят
Внедрять реестр будет в два этапа. На первом этапе Минагрополитики будет привлекать ветеринарные клиники и врачей к работе с платформой. После этого состоится кампания по регистрации непосредственно животных, объясняет Фокусу юрист АО "Виннер Партнеос" Константин Скляр.
Регистрация будет происходить в декларативном порядке, путем подачи документов от владельца или держателя животных, или в бумажной форме через ветклиники, ЦНАП, или в электронной форме непосредственно в самом реестре, что довольно удобно.
Руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра
"На первом — ветеринарные клиники и врачи могут авторизоваться, подав заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра. Этот процесс не должен быть сложным, я как нас уверяют создатели Реестра не занимает более 30 минут. Госпродпотребслужбе дано 10 рабочих дней для того чтобы проверить заявку и согласовать ее или отклонить, и присылать уведомления о результате рассмотрения на электронную почту заявителя", — добавила медицинский адвокат, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг Наталья Лисневская.
После успешной авторизации, которая происходит только через государственный интерфейс, ветеринарное учреждение готово начать регистрацию домашних животных. Это и должно стать официальным стартом второго этапа запуска — кампании по регистрации животных.
Сейчас реестр частично запустили. Стартовал первый этап, на котором к работе с платформой будут привлекать ветклиники и врачей. Сейчас руководители и сотрудники ветклиник проходят курсы по обучению по ведению реестров.
Повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник
Как отмечает ветврач Андрей Курач, для ветеринаров идентификация животных через цифровые ресурсы уже сегодня является частью их практики и тарифов, поэтому для владельцев животных ценовая политика за услугу не изменится. Такая регистрация осуществляется раз за жизнь животного, поэтому не имеет отношения к объему предоставления услуг ветклиникой.
В то же время юристы предполагают, что точное влияние цифровизации на стоимость услуг в ветеринарных кабинетах будет зависеть от конкретных условий рынка и затрат на внедрение новых технологий.
"Возможно, стоимость услуг возрастет из-за необходимости внесения дополнительных технологических средств, но также возможно, что это повысит эффективность и качество услуг", — добавляет Константин Скляр.