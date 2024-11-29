В Украине запустили реестр домашних животных — авторизацию государственных и частных ветеринарных учреждений. Когда нужно регистрировать домашних животных и что будет, если не внести своего любимца в этот перечень? Фокус узнал об этом.

Госпродпотребслужба и Министерство цифровой трансформации ввели Единый государственный реестр домашних животных — платформу, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, предотвратить распространение болезней и гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник и что теперь нужно сделать владельцам четвероногих, Фокусу рассказали медики и юристы.

Что такое Единый госреестр животных и зачем он нужен

У многих из граждан Украины есть домашние животные, и учитывая действующее законодательство, это создает права и обязанности для хозяина. Поэтому, как отметили в ведомстве, Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцев, а именно:

кличку и описание животных;

вакцинацию и биостерилизацию домашнего любимца;

контакты владельцев или держателей;

другие необходимые данные.

Единый государственный реестр домашних животных станет источником информации на платформе Дія.Engine, где будут указаны данные о котах, собаках и других домашних любимцах

Со своей стороны Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать актуальные данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации. Также там отмечают, что в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.

Реестр животных будет интегрирован в международные базы данных Фото: Getty Images

Какие данные о животном будут вносить в реестр и какую пользу из этого будут иметь владельцы

Адвокат Станислав Лифлянчик растолковал это подробно, отметив, что за создание такой базы животных брались уже неоднократно.

"Несколько раз в современной Украине создавали и местные инициативы, и паспортов кучу всевозможных принимали, и обязывали справки, сертификаты всевозможные получать. Все это не приживалось, потому что всегда становилось для владельца ненужной бумажной волокитой, потерей времени, а также денежными затратами на коррупцию. Поэтому проще было просто завести себе щенка, котика или коровку и никого не регистрировать. Но это могло повлечь за собой ряд очень неприятных последствий. Например, если животное кто-то похищал или оно терялось, то потом найти и доказать, что оно принадлежало именно конкретному хозяину, было невозможно. Поэтому государство в лице Госпотребслужбы и Минцифры подошли к этому вопросу уже с учетом опыта регистрации других вещных прав, по типу недвижимости или транспортных средств", — пояснил адвокат.

Реестр позволит владельцам восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном в нем животном и облегчит его поиск в случае, если домашний любимец потерялся

Действительно, реестр позволит владельцам восстановить утраченные документы и данные о зарегистрированном в нем животном и облегчит его поиск в случае, если домашний любимец потерялся. А после появления ветеринарного паспорта в приложении "Дія" хозяева животных смогут путешествовать с ними по стране проще. К тому же таким образом в Украине может сформироваться культура ответственных владельцев, которые должным образом заботятся о своих любимцах. А в будущем это позволит эффективнее предотвращать распространение опасных болезней.

Следует напомнить, что в Украине действует Государственное предприятие "Агентство по идентификации и регистрации животных", созданное в соответствии с приказом Министерства аграрной политики Украины от 29.07.2002. Агентство аккумулирует данные о владельце или держателя животного; данные о хозяйстве, в котором животное было идентифицировано и тому подобное. Идентификация животных, внедряется на государственном уровне, является одним из главных методов, которые применяют в мире с целью отслеживания происхождения животноводческой продукции от ее производства в течение всей жизни животного до попадания на стол потребителю. Однако не надо путать деятельность Агентства с запуском Реестра домашних животных.

Ветврач Андрей Курач назвал идентификацию домашних животных положительным шагом Фото: freepik

Зачем реестр домашних животных государству

По словам адвоката, реестр животных становится инструментом, с помощью которого государство может отслеживать и контролировать количество домашних животных у граждан, их состояние здоровья, прививки, породы, виды и тому подобное. Также государство сможет понять, кто фактически имеет хозяйства, которые занимаются предпринимательской деятельностью и не платит налогов. Поэтому электронный реестр животных — это о безопасности и контроле.

Благодаря государственному реестру Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации

Благодаря государственному реестру Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации.

Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство.

Сейчас информации об ответственности владельцев за недостоверные данные, представленные в реестр, или за непредставление данных о животном в реестр не сообщается, как и нет информации, не будет ли введение реестра и внесение в реестр животных базой для дальнейшего налогообложения их владельцев.

Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных Фото: Pexels.com

Все эти данные будут носить статус ограниченного доступа и получать ее смогут либо сами владельцы, либо государственные органы, уполномоченные на это законодательством.

Ветврач, руководитель клиники "Ветпростир", экс-глава Западноукраинского общества защиты животных Андрей Курач назвал идентификацию домашних животных положительным шагом, который идентифицирует их хозяев или опекунов и определяет ответственного за их судьбу: за присущие условия содержания, состояние здоровья, вакцинацию и тому подобное.

Важно

В Украине создали первое приложение, в котором дистанционно можно стать опекуном животного

"Идентификация животных в Украине уже годами осуществляется через соответствующие программы прогрессивными органами местного самоуправления и при поддержке зоозащитных организаций. А создание Единого государственного реестра домашних животных унифицирует возможности и требования за этот процесс на всей территории Украины, делает государство активным его участником. На нынешнем этапе декларируется добровольность внесения данных в государственный реестр. По условиям внесения домашних животных в единый государственный реестр создается дополнительное удобство для ветеринаров и владельцев животных. Частные ветучреждения, которые примут участие в проекте, получают от Госпродпотребслужбы возможность выдавать ветпаспорта для животных государственного образца. Ранее это могли делать только государственные ветеринары", — говорит Андрей Курач.

Минагрополитики будет привлекать ветеринарные клиники и врачей к работе с реестром животных Фото: Pexels.com

Как будет работать реестр и когда его окончательно запустят

Внедрять реестр будет в два этапа. На первом этапе Минагрополитики будет привлекать ветеринарные клиники и врачей к работе с платформой. После этого состоится кампания по регистрации непосредственно животных, объясняет Фокусу юрист АО "Виннер Партнеос" Константин Скляр.

Регистрация будет происходить в декларативном порядке, путем подачи документов от владельца или держателя животных, или в бумажной форме через ветклиники, ЦНАП, или в электронной форме непосредственно в самом реестре, что довольно удобно.

Руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра

"На первом — ветеринарные клиники и врачи могут авторизоваться, подав заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра. Этот процесс не должен быть сложным, я как нас уверяют создатели Реестра не занимает более 30 минут. Госпродпотребслужбе дано 10 рабочих дней для того чтобы проверить заявку и согласовать ее или отклонить, и присылать уведомления о результате рассмотрения на электронную почту заявителя", — добавила медицинский адвокат, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг Наталья Лисневская.

После успешной авторизации, которая происходит только через государственный интерфейс, ветеринарное учреждение готово начать регистрацию домашних животных. Это и должно стать официальным стартом второго этапа запуска — кампании по регистрации животных.

Сейчас реестр частично запустили. Стартовал первый этап, на котором к работе с платформой будут привлекать ветклиники и врачей. Сейчас руководители и сотрудники ветклиник проходят курсы по обучению по ведению реестров.

Для ветеринаров идентификация животных через цифровые ресурсы уже сегодня является частью их практики и тарифов Фото: Mikhail Nilov from Pexels

Повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник

Как отмечает ветврач Андрей Курач, для ветеринаров идентификация животных через цифровые ресурсы уже сегодня является частью их практики и тарифов, поэтому для владельцев животных ценовая политика за услугу не изменится. Такая регистрация осуществляется раз за жизнь животного, поэтому не имеет отношения к объему предоставления услуг ветклиникой.

В то же время юристы предполагают, что точное влияние цифровизации на стоимость услуг в ветеринарных кабинетах будет зависеть от конкретных условий рынка и затрат на внедрение новых технологий.

"Возможно, стоимость услуг возрастет из-за необходимости внесения дополнительных технологических средств, но также возможно, что это повысит эффективность и качество услуг", — добавляет Константин Скляр.