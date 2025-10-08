"Грядут страшные времена": самый популярный ютубер в мире предупредил об угрозе ИИ (фото)

Самый популярный YouTube-блогер, MrBeast (Джимми Дональдсон), выразил обеспокоенность по поводу будущего видеохостинга. По его мнению, стремительное развитие нейросетей, генерирующих видео, ставит под угрозу миллионы создателей контента.

Related video

По состоянию на осень 2025 года канал MrBeast имеет наибольшее количество подписчиков на YouTube — свыше 440 миллионов. Мнение автора, возглавляющего рейтинг Forbes с доходом $85 млн, отражает тревожные мысли многих его коллег на платформе. В своем посте он задался вопросом, что произойдет с площадкой, когда ИИ-ролики станут неотличимы от обычных, пишет Business Insider.

"Когда ИИ-видео станут такими же хорошими, как и человеческие, мне интересно, что как это отразится на YouTube и как это повлияет на миллионы авторов, которые в настоящее время зарабатывают на жизнь созданием контента. Наступают страшные времена", — написал MrBeast.

Почему опасения не беспочвенны

Это заявление наверняка подстегнул недавний анонс OpenAI (создателей ChatGPT). На днях показали Sora 2 — передовой видеогенератор на базе ИИ, которые создает фотореалистичные клипы и позволяет вставлять себя в ролики с помощью простой текстовой инструкции. Кроме того, нейросетевые инструменты развивает и сам YouTube. Например, в сентябре появилась функция генерации коротких видео на основе транскрипта аудиоподкастов.

OpenAI Sora 2: мощный генератор видео Фото: OpenAI

Главный вопрос, который беспокоит MrBeast и других авторов, — как конкурировать с машинами, которые выдают готовый контент мгновенно и массово, подобно конвейеру? Если среднестатистическому зрителю будет сложно понять, сделано ли видео человеком или ИИ, это может обесценить реальный труд и творчество.

Противоречивая позиция

Примечательно, что сам MrBeast этим летом пытался запустить собственный ИИ-инструмент для создания обложек YouTube-видео. Однако он столкнулся с резкой критикой со стороны сообщества, после чего быстро свернул проект и призвал нанимать для этой работы живых художников. "Я забочусь о сообществе YouTube больше, чем вы можете себе представить", — заявил тогда Дональдсон.

Этот случай показывает, насколько остро в среде ютуберов стоит вопрос о внедрении ИИ — он способен стать как полезным помощником, так и источником так называемого "мертвого интернета", где нет места креативности и новым идеям.

Раньше Фокус cообщал: YouTube запустил новый интерфейс для смартфонов, но реакция пользователей была неоднозначной. Апдейт уже появился на некоторых мобильных телефонах. Пока что мнения разделились – кто-то приветствует новшества, а кто-то считает их совершенно неудобными.