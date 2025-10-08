"Настають страшні часи": найпопулярніший ютубер у світі попередив про загрозу ШІ (фото)

Найпопулярніший YouTube-блогер, MrBeast (Джиммі Дональдсон), висловив стурбованість з приводу майбутнього відеохостингу. На його думку, стрімкий розвиток нейромереж, що генерують відео, ставить під загрозу мільйони творців контенту.

Станом на осінь 2025 року канал MrBeast має найбільшу кількість підписників на YouTube — понад 440 мільйонів. Думка автора, який очолює рейтинг Forbes із доходом $85 млн, відображає тривожні думки багатьох його колег на платформі. У своєму пості він задався питанням, що станеться з майданчиком, коли АІ-ролики стануть не відрізняються від звичайних, пише Business Insider.

"Коли ШІ-відео стануть такими ж хорошими, як і людські, мені цікаво, що як це відіб'ється на YouTube і як це вплине на мільйони авторів, які в даний час заробляють на життя створенням контенту. Настають страшні часи", — написав MrBeast.

Чому побоювання не безпідставні

Цю заяву напевно підстьобнув недавній анонс OpenAI (творців ChatGPT). Днями показали Sora 2 — передовий відеогенератор на базі ШІ, що створює фотореалістичні кліпи і дає змогу вставляти себе в ролики за допомогою простої текстової інструкції. Крім того, нейромережеві інструменти розвиває і сам YouTube. Наприклад, у вересні з'явилася функція генерації коротких відео на основі транскрипту аудіоподкастів.

OpenAI Sora 2: потужний генератор відео Фото: OpenAI

Головне питання, яке турбує MrBeast та інших авторів, — як конкурувати з машинами, що видають готовий контент миттєво і масово, подібно до конвеєра? Якщо середньостатистичному глядачеві буде складно зрозуміти, зроблено відео людиною чи ШІ, це може знецінити реальну працю і творчість.

Суперечлива позиція

Примітно, що сам MrBeast цього літа намагався запустити власний АІ-інструмент для створення обкладинок YouTube-відео. Однак він зіткнувся з різкою критикою з боку спільноти, після чого швидко згорнув проект і закликав наймати для цієї роботи живих художників. "Я дбаю про спільноту YouTube більше, ніж ви можете собі уявити", — заявив тоді Дональдсон.

Цей випадок показує, наскільки гостро в середовищі ютуберів стоїть питання про впровадження ШІ — він здатний стати як корисним помічником, так і джерелом так званого "мертвого інтернету", де немає місця креативності та новим ідеям.

