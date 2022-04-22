Враг продвигается на Донбассе из-за дефицита снарядов у артиллерии ВСУ, — Бутусов

Журналист уверен, что если логистические проблемы с доставкой на фронт техники и боеприпасов будут решены, это не только остановит российское наступление, но и позволит разгромить врага.

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Российские войска в Украине продвигаются там, где видят, что по ним нет точной корректированной и постоянной работы украинской артиллерии, к такому выводу пришел журналист Юрий Бутусов, побывав на местах сражений битвы за Донбасс.

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"Там, где идут контактные бои, у украинской армии есть преимущество. Там, где в боях мы можем применить хотя бы несколько десятков снарядов на пушку, у украинской армии есть преимущество, и врага отбивают, — заявил он. — Но когда лимиты на стрельбу меньше потребностей для пристрелки, трудно удержать позиции, и там россиянам иногда удается продавить нашу оборону".

Бутусов подчеркивает, что современная война – это прежде всего логистика. Это означает, что необходимо иметь нужные вещи не где-то вообще, а в том месте, где сложилось самое тяжелое положение.

"Для всех и везде не хватит, но важно, чтобы хватило там, где враг пытается прорваться. Нельзя выдвигать претензии к пехоте, если в ее поддержку не поражаются видимые цели, если на это не хватает снарядов", — уверен журналист.

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Где пытаются прорваться оккупанты

По словам Юрия Бутусова, российское командование определило по всему фронту на Донбассе узкие участки, где сосредотачиваются силы для создания преимущества и прорыва.

После захвата Кременной в Луганской области российские войска пытаются продавить нашу оборону на Ямполь и на Рубежное. Сейчас они штурмуют Попасную, пытаясь полностью захватить город.

"Сейчас именно Луганщина под самой большой угрозой, россияне пытаются захватить Рубежное, Попасную, Северодонецк, Лисичанск. Также под ударом Новотошковское, — сообщил Бутусов. — На Донбассе большими силами россияне пытаются пробиться под Донецком и в Мариуполе. На направлении Изюма российские войска пытаются пробиться на Славянск и Барвинково. Трудные бои идут на направлениях Гуляй-поле и Большая Новоселка".

Журналист подчеркивает, что ВСУ демонстрируют исключительный героизм во время битвы за Донбасс, но бойцы не выдерживают натиска, когда длительное время по определенным целям нечем наносить ответные удары.

"Да, иногда бойцы отходят, да, случаются проблемы в управлении, но каждый раз это происходит под сильным огнем, и каждую возможность для возвращения позиций пытаются использовать", — отмечает Бутусов.

Он настаивает, что как только украинские силы на направлениях главных ударов российских войск получат боеприпасы, второе наступление оккупантов на Донбассе будет остановлено.

"На Донбассе наши артиллеристы мечтают о том, чтобы новые пушки, которые нам начали поставлять союзники, получили в первую очередь кадровые артиллерийские части с опытными и слаженными расчетами, которые не нужно долго учить. В комплексе с дронами и средствами корректировки это не только остановит российское наступление – это позволит его разгромить. — заявил журналист. — Теперь все зависит от скорости развертывания качества применения артиллерии и снарядов, которые поставляются из стран НАТО".

Напомним, утром 22 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов в Луганской области, войска РФ несут большие потери. Счет погибшим в боях оккупантов идет на десятки, раненых — на сотни.