Ворог просувається на Донбасі через дефіцит снарядів в артилерії ЗСУ, — Бутусов

Журналіст упевнений, що якщо логістичні проблеми з доставлянням на фронт техніки та боєприпасів розв'яжуть, це не лише зупинить російський наступ, а й дозволить розгромити ворога.

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Російські війська в Україні просуваються там, де бачать, що за ними немає точної коректованої та постійної роботи української артилерії, такого висновку дійшов журналіст Юрій Бутусов, побувавши на місцях битв за Донбас.

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"Там, де тривають контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де в боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають, — заявив він. — Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілювання, важко утримати позиції, і там росіянам іноді вдається продавити нашу оборону.

Бутусов наголошує, що сучасна війна — це насамперед логістика. Це означає, що необхідно мати потрібні речі не десь взагалі, а там, де найважча ситуація.

"Для всіх і скрізь не вистачить, але важливо, щоб вистачило там, де ворог намагається прорватися. Не можна висувати претензії до піхоти, якщо на її підтримку не вражають видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів", — упевнений журналіст.

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Де намагаються прорватися окупанти

За словами Юрія Бутусова, російське командування визначило по всьому фронту на Донеччині вузькі ділянки, де зосереджуються сили для створення переваги та прориву.

Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне. Наразі вони штурмують Попасну, намагаючись повністю захопити місто.

"Зараз саме Луганщина під найбільшою загрозою, росіяни намагаються захопити Рубіжне, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Також під ударом Новотошківське, — повідомив Бутусов. — На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитися під Донецьком і в Маріуполі. На напрямі Ізюму російські війська намагаються пробитися на Слов'янськ та Барвінкове. Важкі бої тривають на напрямках Гуляй-поле та Велика Новосілка".

Журналіст наголошує, що ЗСУ демонструють винятковий героїзм під час битви за Донбас, але бійці не витримують натиску, коли тривалий час за певними цілями нічим завдавати ударів у відповідь.

"Так, іноді бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні, але щоразу це відбувається під сильним вогнем, і кожну нагоду для повернення позицій намагаються використати", — зазначає Бутусов.

Він наполягає, що як тільки українські сили на напрямках головних ударів російських військ отримають боєприпаси, другий наступ окупантів на Донбасі зупинять.

"На Донбасі наші артилеристи мріють про те, щоб нові гармати, які нам почали постачати союзники, отримали насамперед кадрові артилерійські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, яким не потрібно довго вчитися. В комплексі з дронами та засобами коригування це не лише зупинить російський наступ — це дозволить його розгромити, — заявив журналіст. — Тепер все залежить від швидкості розгортання якості застосування артилерії та снарядів, що постачають з країн НАТО".

Нагадаємо, вранці 22 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів у Луганській області, війська РФ зазнають великих втрат. Рахунок загиблих у боях окупантів іде на десятки, поранених — на сотні.