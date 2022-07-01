ЗСУ не відступили зі звільнених у травні територій Харківської області, — голова ОВА

ЗС РФ сконцентровані на обороні своїх позицій і постійно намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають величезних втрат і відступають на раніше зайняті позиції.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російським військовим не вдалося повторно окупувати території, які звільнили Збройні Сили України у травні. Однак зараз українські війська зосереджені на тому, щоб утримувати свої позиції й завдавати максимальної шкоди окупантам. Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

ЗС РФ також сконцентровані на обороні своїх позицій і постійно намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають величезних втрат і відступають на раніше зайняті позиції.

"Так відбувається в нас практично щодня. В нас немає спокійних днів. На всіх лініях зіткнення у нас ведуться активні бойові дії. Це на північному, північно-східному напрямку, а також на Ізюмському напрямі", — сказав чиновник.

Синєгубов повідомив, що зараз ЗС РФ контролюють близько 30% територій Харківської області.

Імовірність повторного штурму Харкова

Глава Харківської ОВА заявив, що зараз Росія не має стільки ресурсів, щоб відновити штурм Харкова, проте він не відкидає повторної спроби російських військ у майбутньому. Влада готова до цього, зокрема до оточення міста.

"Ми це розуміємо і щодня працюємо над тим, щоб зміцнювати наші оборонні позиції як щодо Харкова, так і за всіма іншими населеними пунктами, які знаходяться під нашим контролем", — додав він.

Олег Синєгубов також пояснив, чому ЗС РФ можуть обстрілювати місто за допомогою ствольної артилерії. За його словами, таке озброєння здатне завдавати удару на відстані 40 кілометрів. Тому росіяни можуть завдавати вогневого ураження навіть з території Росії по деяких місцях у місті, куди дістає артилерія. Чиновник вважає, що мета регулярного обстрілу Харкова — терор місцевого населення.

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський заявив, що армія РФ намагається знайти сили для наступу на Харків та Слов'янськ. Тому для зупинення агресора та збереження життя людей Україні потрібно передавати сучасну зброю.

23 червня Олег Синєгубов розповів, що евакуюватися з Харкова передчасно. За його словами, ситуація в області контрольована, а ЗС РФ не просувається на її території.