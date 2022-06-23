У Харківській ОВА розповіли, чи потрібно евакуюватись з міста

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ситуація в області контрольована, ворог не просувається всередину області.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що евакуюватися з міста передчасно. Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Синєгубова, наразі передумов для евакуації немає. Ситуація на фронті тяжка, але контрольована. Російські війська не просуваються всередину області.

"Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку й Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація поки що не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", — повідомив голова ОВА.

Також він додав, що місцевим жителям потрібно стежити за сигналами повітряної тривоги та йти в укриття, коли він звучить. На вулицях може бути небезпечно.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, на Харківському напрямку ворог зосередився на недопущенні сил оборони до тилу угруповання своїх військ, які діють на Слов'янському напрямку. ЗС РФ проводили повітряну розвідку в районах Байрака та Рубіжного.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що ЗС РФ добудували понтонну переправу на Харківщині в районі Куп'янськ-Вузлове.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія намагається знайти сили для наступу на Харків і Слов'янськ.