В Харьковской ОВА рассказали, нужно ли эвакуироваться из города

По словам главы ОВА Олега Синегубова, ситуация в области контролируемая, враг не продвигается внутрь области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что эвакуироваться из города преждевременно. Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Синегубова, на данный момент предпосылок для эвакуации нет. Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Российские войска не продвигаются внутрь области.

"Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном направлении и Изюмском. Поэтому говорить, что для города Харькова нужная эвакуация пока не приходится. Это абсолютно преждевременно и необоснованно", – сообщил глава ОВА.

Также он добавил, что местным жителям нужно следить за сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие, когда он звучит. На улицах может быть опасно находится.

Как сообщали в Генштабе ВСУ, на Харьковском направлении враг сосредоточился на недопущении сил обороны в тыл группировки своих войск, которые действуют на Славянском направлении. ВС РФ проводили воздушную разведку в районах Байрака и Рубежного.

Напомним, 20 июня сообщалось, что ВС РФ достроили понтонную переправу на Харьковщине в районе Купянск-Узловой.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск.