Войска РФ достроили понтонную переправу на Харьковщине, — Схемы (фото)

По данным журналистов, переправу начали сооружать в начале июня, ныне активных работ там не ведется.

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол в районе села Купянск. Об этом сообщают журналисты "Схем", получившие спутниковые изображения от 19 июня.

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Инженерные части РФ соорудили альтернативы уничтоженного железнодорожного моста в районе села Купянск-Узловое в Харьковской области. На данный момент завершены активные строительные работы. Строительная платформа с катерами отведена безопасное расстояние.

Весь этот процесс, по данным журналистов, начался в начале июня. А первые признаки проведения работ были зафиксированы 30-31 мая.

Отметим, в Минобороны Британии заявляли, что от успеха создания понтонных переправ через реки будет зависеть продвижение российских войск. Купянск — это важный железнодорожный узел ВС РФ для снабжения группировки южнее в Изюме.

[ + – ] Купянск - важный узел снабжения войск РФ

Напомним, в мае ВСУ продвинулись в сторону Купянска, освободив 4 населенных пункта. Поэтому сейчас ВС РФ снова наступают в Харьковском направлении, чтобы артиллерия не могла добить по Купянску.