Российские войска снова наступают в Харьковском направлении, — советник главы МВД

По словам Вадима Денисенко, оккупанты пытаются сделать Харьков прифронтовым городом. А советник главы ОП Алексей Арестович утверждает: на этом направлении сосредоточены 5-7 БТГ России.

Российская армия пытается вновь прорваться к Харькову и превратить его в прифронтовой город. Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона.

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По его словам, на севере Харьковской области ситуация достаточно сложная: россияне пытаются подойти к Харькову настолько близко, чтобы городская территория была в радиусе обстрела.

В то же время, советник руководителя ОП Алексей Арестович сообщил, что в приграничном районе Белгородской области сосредоточены 5-7 российских БТГ вместе со штурмовиками и вертолетами, которые в ближайшее время наносить удары по городской территории.

Со свойственным ему оптимизмом советник отметил, что российские войска гарантированно не возьмут Харьков, и что об этом не стоит беспокоиться.

"Другое дело, что бить по Харькову будут еще некоторое время <…> Харьковчанам следует быть осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", — сказал он.

Накануне аналитический центр Институт изучения войны сообщил, что боестолкновения продолжаются в северном от Харькова направлении, ВС РФ пытаются оттеснить украинские силы от границы с РФ. Однако россияне не достигли значительных успехов, поэтому их позиции уязвимы для контрнаступления ВСУ.

Напомним, что правозащитники из Amnesty International обнародовали отчет, в котором обвинили Россию в использовании запрещенных кассетных бомб при обстрелах Харькова.

Ранее Фокус сообщал, что власти США не намерены подталкивать Украину к территориальным уступкам в угоду России. По словам экс-посла Уильяма Тейлора, официальная позиция Вашингтона такова, что украинское руководство само должно решать, что считать победой.