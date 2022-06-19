Російські війська знову наступають у Харківському напрямку, — радник голови МВС

За словами Вадима Денисенка, окупанти намагаються зробити Харків прифронтовим містом. А радник голови ОП Олексій Арестович стверджує: на цьому напрямі зосереджено 5-7 БТГ Росії.

Російська армія намагається знову прорватися до Харкова та перетворити його на прифронтове місто. Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив в ефірі телемарафону.

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За його словами, на півночі Харківської області ситуація є досить складною: росіяни намагаються підійти до Харкова настільки близько, щоб міська територія була в радіусі обстрілу.

Водночас, радник керівника ОП Олексій Арестович повідомив, що в прикордонному районі Бєлгородської області зосереджено 5-7 російських БТГ разом зі штурмовиками та вертольотами, які найближчим часом завдаватиме ударів по міській території.

З властивим йому оптимізмом радник зазначив, що російські війська гарантовано не візьмуть Харків, і що про це не варто турбуватися.

"Інша справа, що бити по Харкову будуть ще деякий час <…> Харків'янам варто бути обережними і розуміти, що вони знову стали прифронтовим містом", — сказав він.

Напередодні аналітичний центр Інститут вивчення війни повідомив, що бойові зіткнення продовжуються у північному від Харкова напрямку, ЗС РФ намагаються відтіснити українські сили від кордону з РФ. Проте росіяни не досягли значних успіхів, тому їхні позиції вразливі для контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що правозахисники з Amnesty International оприлюднили звіт, у якому звинуватили Росію у використанні заборонених касетних бомб під час обстрілу Харкова.

Раніше Фокус повідомляв, що влада США не має наміру підштовхувати Україну до територіальних поступок на догоду Росії. За словами експосла Вільяма Тейлора, офіційна позиція Вашингтона така, що українське керівництво самостійно має вирішувати, що вважати перемогою.