RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війська РФ добудували понтонну переправу на Харківщині, — Схеми (фото)

3800
переправа на харківщині
Переправа через річку Оскіл

За даними журналістів, переправу почали споруджувати на початку червня, наразі активних робіт там не ведеться.

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл у районі села Куп'янськ. Про це повідомляють журналісти "Схем", які отримали супутникові зображення від 19 червня.

Інженерні частини РФ спорудили альтернативи знищеного залізничного мосту в районі села Куп'янськ-Вузлове Харківської області. Наразі завершено активні будівельні роботи. Будівельна платформа з катерами відведена безпечну відстань.

Весь цей процес, за даними журналістів, розпочався на початку червня. А перші ознаки проведення робіт було зафіксовано 30-31 травня.

Зазначимо, у Міноборони Британії заявляли, що від успіху створення понтонних переправ через річки залежатиме просування російських військ. Куп'янськ — це важливий залізничний вузол ЗС РФ для постачання угруповання південніше в Ізюмі.

купнянськ
Куп'янськ — важливий вузол постачання військ РФ

Нагадаємо, у травні ЗСУ просунулися у бік Куп'янська, звільнивши 4 населені пункти. Тому зараз ЗС РФ знову наступають у Харківському напрямку, щоб артилерія не могла добити Куп'янськ.