Війська РФ добудували понтонну переправу на Харківщині, — Схеми (фото)
За даними журналістів, переправу почали споруджувати на початку червня, наразі активних робіт там не ведеться.
Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл у районі села Куп'янськ. Про це повідомляють журналісти "Схем", які отримали супутникові зображення від 19 червня.
Інженерні частини РФ спорудили альтернативи знищеного залізничного мосту в районі села Куп'янськ-Вузлове Харківської області. Наразі завершено активні будівельні роботи. Будівельна платформа з катерами відведена безпечну відстань.
Весь цей процес, за даними журналістів, розпочався на початку червня. А перші ознаки проведення робіт було зафіксовано 30-31 травня.
Зазначимо, у Міноборони Британії заявляли, що від успіху створення понтонних переправ через річки залежатиме просування російських військ. Куп'янськ — це важливий залізничний вузол ЗС РФ для постачання угруповання південніше в Ізюмі.
Нагадаємо, у травні ЗСУ просунулися у бік Куп'янська, звільнивши 4 населені пункти. Тому зараз ЗС РФ знову наступають у Харківському напрямку, щоб артилерія не могла добити Куп'янськ.