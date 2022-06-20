Війська РФ добудували понтонну переправу на Харківщині, — Схеми (фото)

За даними журналістів, переправу почали споруджувати на початку червня, наразі активних робіт там не ведеться.

Російські військові добудували понтонну переправу через річку Оскіл у районі села Куп'янськ. Про це повідомляють журналісти "Схем", які отримали супутникові зображення від 19 червня.

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Інженерні частини РФ спорудили альтернативи знищеного залізничного мосту в районі села Куп'янськ-Вузлове Харківської області. Наразі завершено активні будівельні роботи. Будівельна платформа з катерами відведена безпечну відстань.

Весь цей процес, за даними журналістів, розпочався на початку червня. А перші ознаки проведення робіт було зафіксовано 30-31 травня.

Зазначимо, у Міноборони Британії заявляли, що від успіху створення понтонних переправ через річки залежатиме просування російських військ. Куп'янськ — це важливий залізничний вузол ЗС РФ для постачання угруповання південніше в Ізюмі.

[ + – ] Куп'янськ — важливий вузол постачання військ РФ

Нагадаємо, у травні ЗСУ просунулися у бік Куп'янська, звільнивши 4 населені пункти. Тому зараз ЗС РФ знову наступають у Харківському напрямку, щоб артилерія не могла добити Куп'янськ.