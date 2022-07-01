ВСУ не отступили из освобожденных в мае территорий Харьковской области, — глава ОВА

ВС РФ сконцентрированы на обороне своих позиций и постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ, но несут огромные потери и отступают на ранее занятые позиции.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российским военным не удалось повторно оккупировать территории, которые освободили Вооруженные силы Украины в мае. Однако сейчас украинские войска сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальный урон оккупантам. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

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ВС РФ также сконцентрированы на обороне своих позиций и постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ, но несут огромные потери и отступают на ранее занятые позиции.

"Так происходит у нас практически каждый день. У нас нет спокойных дней. На всех линиях столкновения у нас ведутся активные боевые действия. Это на северном, северо-восточном направлении, а также на Изюмском направлении", — сказал чиновник.

Синегубов сообщил, что сейчас ВС РФ контролируют около 30% территорий Харьковской области.

Вероятность повторного штурма Харькова

Глава Харьковской ОВА заявил, что сейчас у России нет столько ресурсов, чтобы возобновить штурм Харькова, однако он не исключает повторной попытки российских войск в будущем. Власти готовы к этому, в том числе к окружению города.

"Мы это понимаем и ежедневно работаем над тем, чтобы укреплять наши оборонные позиции как по Харькову, так и по всем другим населенным пунктам, которые находятся под нашим контролем", — добавил он.

Олег Синегубов также объяснил, почему ВС РФ могут обстреливать город с помощью ствольной артиллерии. По его словам, такое вооружение способно наносить удар на расстоянии 40 километров. Поэтому россияне могут наносить огневое поражение даже с территории России по некоторым местам в городе, куда достает артиллерия. Чиновник считает, что цель регулярных обстрелов Харькова — террор местного населения.

Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что армия РФ пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск. Поэтому для остановки агрессора и сохранения жизни людей Украине нужно передавать современное оружие.

23 июня Олег Синегубов рассказал, что эвакуироваться из Харькова преждевременно. По его словам, ситуация в области контролируема, а ВС РФ не продвигаются на ее территории.