Байден сьогодні попросить у прем'єра Ізраїлю надіслати Україні зброю, — ЗМІ

Президент США порушить перед ізраїльським лідером Яїром Лапідом питання про конкретні потреби Києва в повномасштабній війні проти Росії.

Президент США Джо Байден сьогодні має намір попросити прем'єр-міністра Яїра Лапіда розширити військову допомогу Україні на тлі повномасштабної війни проти РФ. Про це в четвер, 12 липня, повідомляє видання Walla з посиланням на представників Білого дому.

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Представник адміністрації Байдена зазначив, що Вашингтон вітає допомогу, яку вже надає Ізраїль Україні у вигляді постачання касок та іншого захисного обладнання, проте "є конкретні потреби українців", про які американське керівництво поговорить із ізраїльськими колегами.

Як зазначають журналісти, постачання зброї в Україну є предметом розбіжностей між Сполученими Штатами й Ізраїлем — на сьогодні ізраїльська влада не погоджувалась надавати Києву військову підтримку такого роду в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Видання New York Times водночас повідомляє, що зустріч Байдена та Лапіда в Єрусалимі вже завершилася, а за її підсумками лідери двох країн провели пресконференцію. Про якісь конкретні кроки Ізраїлю щодо постачання Україні озброєння за підсумками переговорів поки не повідомлялося.

Глава Білого дому прибув в Ізраїль у середу, 13 липня, розпочавши таким чином перше після вступу на посаду близькосхідне турне. З 13 по 16 липня він також відвідає Західний берег річки Йордан і Саудівську Аравію.

Нагадаємо, 12 липня Міністерство оборони Ізраїлю схвалило постачання в Україну чергової партії обмундирування й обладнання для екстрених спецслужб і громадських організацій. Ідеться, зокрема, про 1500 касок, 1500 захисних жилетів, 1000 протигазів і сотні захисних костюмів для розмінування територій.

У травні американські ЗМІ повідомили, що Ізраїль не дозволив США постачати Україні протитанкові ракети Spike. Влада країни запевнила, що передаватиме Києву лише нелетальне озброєння.