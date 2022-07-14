Байден сегодня попросит у премьера Израиля поставить Украине оружие, — СМИ

Президент США поднимет перед израильским лидером Яиром Лапидом вопрос о конкретных потребностях Киева в полномасштабной войне против России.

Президент США Джо Байден сегодня намерен попросить премьер-министра Яира Лапида расширить военную помощь Украине на фоне полномасштабной войны против РФ. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает издание Walla со ссылкой на представителей Белого дома.

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Представитель администрации Байдена указал, что Вашингтон приветствует помощи, которую уже оказывает Израиль Украине в виде поставок касок и другого защитного оснащения, однако "есть конкретные потребности украинцев", о которых американское руководство поговорит с израильскими коллегами.

Как отмечают журналисты, поставки оружия в Украину являются предметом разногласий между Соединенными Штатами и Израиля — на сегодня израильские власти не соглашались оказывать Киеву военную поддержку такого рода в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Издание New York Times тем временем передает, что встреча Байдена и Лапида в Иерусалиме уже завершилась, а по ее итогам лидеры двух стран провели пресс-конференцию. О каких-либо конкретных шагах Израиля по поставкам Украине вооружения по итогам переговоров пока не сообщалось.

Глава Белого дома прибыл в Израиль в среду, 13 июля, начав таким образом первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он также посетит Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Напомним, 12 июля Министерство обороны Израиля одобрило поставку в Украину очередной партии обмундирования и оборудования для экстренных спецслужб и гражданских организаций. Речь, в частности, идет о 1500 касках, 1500 защитных жилетах, 1000 противогазах и сотнях защитных костюмов для разминирования территорий.

В мае американские СМИ сообщили, что Израиль не разрешил США поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Власти страны заверили, что будут передавать Киеву только нелетальное вооружение.