Израиль не разрешил поставить Украине противотанковые ракеты Spike, — Axios

Власти страны заверили, что будут передавать украинской стороне только нелетальное вооружение.

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Израиль отклонил просьбу США дать разрешение на поставку Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся в Германии по израильской лицензии. Гендиректор Министерства обороны страны Амир Эшль заверил, что израильская сторона будет передавать Киеву только нелетальное оружие. Об этом сообщило издание Axios.

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По данным журналистов, Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров с официальными лицами Пентагона по поводу сотрудничества в сфере безопасности между США и Израилем. Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Каль поднял вопрос об усилиях администрации президента Джо Байдена в том, чтобы заставить другие страны поставлять Украине оружие. Он также спросил у Эшеля, даст ли Израиль Германии разрешение на передачу Украине ракет Spike.

Издание отмечает, что это вооружение производится на израильском заводе, расположенном в Германии, и поэтому одобрить передачу ракет может только Израиль.

В публикации отмечается, что Эшель отклонил запрос, сообщив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение. Чиновник заявил об обеспокоенности Израиля тем, что солдаты РФ могут быть убиты из оружия его производства, что может привести к тому, что "Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии". По данным журналистов, РФ обладает в Сирии "огромным влиянием", однако позволяет Израилю свободно противодействовать там Ирану.

По словам израильских чиновников, когда министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Вашингтон на прошлой неделе, вопрос о поставках ракет не обсуждался.

Напомним, в начале мая МИД Эстонии заявило, что Израиль не запрещал передавать Украине нелетальное оружие. Известно, что Таллинн покупал у Иерусалима противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Дания передаст Украине пусковую установку и противокорабельные ракеты Harpoon.

Также Фокус разбирался, почему израильский ПТРК Spike лучше, чем американский Javelin.