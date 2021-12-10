Прощайте, "Джавелины". Как израильский "Спайк", стреляющий за горизонт, теснит американский ПТРК

Израиль славится производством мощного оружия, а ракета Spike – лучшая из лучших. Неужели у американцев нет ничего современнее?

6 октября 1973 года более восьмисот сирийских танков из трех механизированных пехотных дивизий пересекли израильскую границу и заняли Голанские высоты. Полчища бронетехники нанесли тяжелые потери обороняющимся израильским войскам; в обороняющейся бригаде "Барак" во время атаки погибли все ротные командиры.

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Хотя израильские войска в конечном итоге одержали победу, этот опыт заставил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) задуматься о противодействии массовым танковым соединениям. В конце концов с помощью компании Rafael Advanced Defense Systems была разработана ракета Tamuz. Сегодня эта ракета известна за пределами Израиля как Spike Non-Line-of-Sight (Spike-NLOS) и считается первой представительницей семейства ракет Spike. Это семейство включает в себя одни из лучших в мире противотанковых управляемых ракет, которые пользуются большим экспортным успехом: сегодня они стоят на вооружении самых мощных армий мира, в том числе Великобритании, Германии, Южной Кореи и Индии. Как же работает Spike? В чем секрет успеха этого семейства?

Фокус перевел текст политолога Чарли Гао, о самом современном израильском противотанковом комплексе.

Почему израильский ПТРК Spike лучше, чем американский Javelin

Оригинальная модель ракеты, Spike-NLOS, была новаторской в своей области. Хотя ракеты с телевизионным наведением уже существовали и применялись на самолетах, Spike-NLOS была первой ракетой класса "земля-земля" с телевизионным наведением. Это было обусловлено ее первоначальным назначением: останавливать массированные атаки бронетехники точными ударами с почти артиллерийских дистанций. Для этого Spike-NLOS оснащена крошечным волоконно-оптическим кабелем, связывающим пусковую установку с ракетой, а также камерой в самой ракете. Через этот канал связи оператор Spike-NLOS видит поле боя, а затем приступает к наведению ракеты на цель.

Обзор, предоставляемый оператору во время полета ракеты, позволяет каждой ракете выполнять функции разведчика. Пусковая установка Spike-NLOS может находиться на расстоянии от пятнадцати до тридцати километров от цели (в зависимости от поколения ракеты) и при этом нанести точный удар. Телевизионное наведение дает оператору возможность перенаправить ракету на другую цель уже в полете. К тому же при запуске ракеты не нужно "захватывать" цель – оператору достаточно знать ее приблизительные координаты, что позволяет Spike-NLOS действовать по принципу высокоточной артиллерии. Именно поэтому машины, оснащенные Spike-NLOS, приписаны к элитному подразделению артиллерийского корпуса ЦАХАЛа. В более поздних версиях Spike-NLOS была добавлена возможность истинного самонаведения, что и позволяет оператору оставаться "у руля", корректируя и направляя ракету в середине полета. К тому же ракета может захватывать цель после пуска (Lock-On After Launch, LOAL).

В израильской литературе это называется "стреляй и наблюдай". Улучшенные камеры (способные видеть в инфракрасном диапазоне) и лазерное наведение также включены в последние израильские версии Spike-NLOS. Ракеты могут подключаться к израильской сети управления, так что данные из других источников, таких как контрбатарейные радары и беспилотники, помогают Spike-NLOS найти цель.

[ + – ] Девушка – боец армии Израиля с ПТРК Spike

Ракета Spike-NLOS отлично проявила себя в боях. Она широко использовалась во время последних интифад и Второй ливанской войны в качестве средства нейтрализации артиллерийских позиций. Точность ракеты оказалась полезной в районах с большим количеством гражданского населения. По этой же причине ракета Spike-NLOS популярна в экспорте: Великобритания закупила ее под названием Exactor и успешно использовала в Афганистане и Ираке в аналогичной роли. Благодаря успехам Spike-NLOS в контрбатарейной борьбе Южная Корея также закупила эти ракеты после нападения на Йонпхендо в 2010 году для нейтрализации артиллерийских позиций Северной Кореи.

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Успех Spike не ограничивается ракетой NLOS. В 1990-х годах были проведены испытания по адаптации технологии ракеты Spike к малогабаритному оружию: ЦАХАЛу была нужна новая ПТРК для замены устаревших американских ПТРК M47 Dragon. По данным Jane's Infantry Weapons, первые испытательные пуски этой системы состоялись в 1992 году. Первой на международный рынок поступила ракета Gill, известная как Spike-MR. Это была ракета типа "выстрелил и забыл", в которой командным наведением пожертвовали ради гораздо более легких пусковой платформы и ракеты. Spike-MR тоже пользовалась успехом в экспорте: она победила в финских испытаниях противотанковых управляемых ракет и получила заказ в 2000 году. Вскоре данную версию взяли на вооружение Сингапур и Нидерланды. Spike-MR можно считать конкурентом американской системы Javelin, поскольку обе они состоят из схожих компонентов и технологий. Обе ракеты имеют пусковую установку (CLU) с интегрированным тепловизионным прицелом на пусковой платформе, и обе ракеты используют электрооптический датчик для наведения на цель. Недавно ракета Spike-MR обошла Javelin в конкурсе на крупный индийский контракт.

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Компания Rafael продолжает развивать семейство ракет Spike. В версии Spike-LR некоторые функции Spike-NLOS были реализованы на меньших ракетах Spike – например, технология волоконно-оптической передачи данных, которая позволяет оператору видеть то, что видит ракета. Эта версия поступила на вооружение ЦАХАЛа примерно в то же время, что и Spike-MR, а также выиграла крупные европейские контракты, в том числе с Германией и Польшей. Spike-LR часто используют в качестве навесной ПТУР: так, в Германии эта ракета заменила Milan в качестве основной ПТУР для немецких боевых машин пехоты. Ее также можно устанавливать на вертолеты. Недавно ЦАХАЛ заказал производство модернизированной ракеты Spike-LR2. Новая ракета оснащена более смертоносными боеголовками, а новая система CLU будет получать данные из разных источников.

Продолжая разработку, компания Rafael в 2012 году выпустила Spike-SR – небольшую одноразовую версию, предназначенную для использования в составе отряда. В отличие от Spike-MR, где солдат использует CLU для захвата цели, которая затем передает данные на ракету Spike, в Spike-SR солдат захватывает цель непосредственно искателем ракеты. В 2016 году ракета Spike-SR также вышла на международный рынок. Последняя представительница семейства Spike – Spike-ER, которая похожа на Spike-LR с увеличенной дальностью и некоторыми измененными характеристиками. Ее использовали израильтяне на вертолетах Apache, а также финны – для береговой охраны.

[ + – ] Новые версии Spike это весьма мобильные системы.

Чем обусловлен экспортный успех Spike? Несомненно, тут есть заслуга и результатов испытаний, и передовых функций ведения огня и наблюдения. Но главной причиной, вероятно, является готовность компании Rafael лицензировать производство ракеты Spike для тех стран, которые принимают ее на вооружение. Когда Польша решила импортировать Spike-LR, польские ракетные двигатели, боеголовки и пусковые трубы для Spike были изготовлены польской компанией ZM Mesko. Аналогичное лицензирование происходит и при принятии ракеты Spike-MR на вооружение Индией.

В целом, серия ракет Spike доказывает способность израильского оборонного комплекса создавать новые решения для борьбы с различными угрозами. Это одна из самых успешных историй экспорта и лицензирования противотанковых управляемых ракет: по всему миру производятся тысячи лицензионных Spike.

Об авторе

Чарли Гао изучал политологию и информатику в колледже Гриннелл. Комментирует вопросы обороны и национальной безопасности.