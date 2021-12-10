Прощайте, "Джавеліни". Як ізраїльський "Спайк", який стріляє за обрій, тіснить американський ПТРК

Ізраїль славиться виробництвом потужної зброї, а ракета Spike – найкраща з найкращих. Невже в американців немає нічого сучаснішого?

6 жовтня 1973 року понад вісімсот сирійських танків із трьох механізованих піхотних дивізій перетнули ізраїльський кордон і зайняли Голанські висоти. Полчища бронетехніки завдали тяжких втрат ізраїльським військам, що оборонялися; у бригаді "Барак" під час атаки загинули всі ротні командири.

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Хоча ізраїльські війська зрештою здобули перемогу, цей досвід змусив Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) замислитися про протидію масовим танковим з'єднанням. Зрештою, за допомогою компанії Rafael Advanced Defense Systems була розроблена ракета Tamuz. Сьогодні ця ракета відома поза Ізраїлем як Spike Non-Line-of-Sight (Spike-NLOS) і вважається першою представницею сімейства ракет Spike. Це сімейство включає одні з найкращих у світі протитанкових керованих ракет, які користуються великим експортним успіхом: сьогодні вони стоять на озброєнні найпотужніших армій світу, у тому числі Великобританії, Німеччини, Південної Кореї й Індії. Як працює Spike? У чому секрет успіху цієї родини?

Фокус переклав текст політолога Чарлі Гао про найсучасніший ізраїльський протитанковий комплекс.

Чому ізраїльський ПТРК Spike кращий, ніж американський Javelin

Оригінальна модель ракети, Spike-NLOS, була новаторською у своїй галузі. Хоча ракети з телевізійним наведенням уже існували та застосовувалися на літаках, Spike-NLOS була першою ракетою класу "земля-земля" з телевізійним наведенням. Це було зумовлено її первісним призначенням: зупиняти масовані атаки бронетехніки точними ударами з майже артилерійських дистанцій. Для цього Spike-NLOS оснащена крихітним волоконно-оптичним кабелем, що зв'язує пускову установку з ракетою, а також камерою в самій ракеті. Через цей канал зв'язку оператор Spike-NLOS бачить поле бою, а потім починає наведення ракети на ціль.

Огляд, який надається оператору під час польоту ракети, дозволяє кожній ракеті виконувати функції розвідника. Пускова установка Spike-NLOS може бути розташованою на відстані від п'ятнадцяти до тридцяти кілометрів від цілі (залежно від покоління ракети) і при цьому завдати точного удару. Телевізійне наведення дає оператору можливість перенаправити ракету на іншу мету вже в польоті. До того ж при запуску ракети не потрібно "захоплювати" ціль — оператору достатньо знати її приблизні координати, що дозволяє Spike-NLOS діяти за принципом високоточної артилерії. Саме тому машини, оснащені Spike-NLOS, приписані до елітного підрозділу артилерійського корпусу ЦАХАЛу. У пізніших версіях Spike-NLOS була додана можливість істинного самонаведення, що дозволяє оператору залишатися "біля керма", коригуючи та направляючи ракету в середині польоту. До того ж ракета може захоплювати ціль після запуску (Lock-On After Launch, LOAL).

В ізраїльській літературі це називається "стріляй і спостерігай". Покращені камери (здатні бачити в інфрачервоному діапазоні) та лазерне наведення також включені в останні ізраїльські версії Spike-NLOS. Ракети можуть підключатися до ізраїльської мережі управління, тому дані з інших джерел, таких як контрбатарейні радари та безпілотники, допомагають Spike-NLOS знайти ціль.

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Ракета Spike-NLOS чудово проявила себе в боях. Її широко використовували під час останніх інтифад і Другої ліванської війни як засіб нейтралізації артилерійських позицій. Точність ракети виявилася корисною в районах із великою кількістю цивільного населення. З цієї ж причини ракета Spike-NLOS популярна в експорті: Великобританія закупила її під назвою Exactor і успішно використала в Афганістані й Іраку в аналогічній ролі. Завдяки успіхам Spike-NLOS у контрбатарейній боротьбі Південна Корея також закупила ці ракети після нападу на Йонпхендо у 2010 році для нейтралізації артилерійських позицій Північної Кореї.

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Успіх Spike не обмежується ракетою NLOS. У 1990-х роках були проведені випробування з адаптації технології ракети Spike до малогабаритної зброї: ЦАХАЛу була потрібна нова ПТРК для заміни застарілих американських ПТРК M47 Dragon. За даними Jane's Infantry Weapons, перші випробувальні пуски цієї системи відбулися 1992 року. Першою на міжнародний ринок надійшла ракета Gill, відома як Spike-MR. Це була ракета типу "вистрілив і забув", у якій командним наведенням пожертвували заради набагато легших пускової платформи та ракети. Spike-MR теж мала успіх у експорті: вона перемогла у фінських випробуваннях протитанкових керованих ракет і отримала замовлення у 2000 році. Незабаром цю версію взяли на озброєння Сінгапур і Нідерланди. Spike-MR можна вважати конкурентом американської системи Javelin, оскільки обидві вони складаються з подібних компонентів і технологій. Обидві ракети мають пускову установку (CLU) з інтегрованим тепловізійним прицілом на пусковий платформі, і обидві ракети використовують електрооптичний датчик для наведення на ціль. Нещодавно ракета Spike-MR обійшла Javelin у конкурсі на великий індійський контракт.

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Компанія Rafael продовжує розвивати сімейство ракет Spike. У версії Spike-LR деякі функції Spike-NLOS були реалізовані на менших ракетах Spike — наприклад, технологія волоконно-оптичної передачі даних, яка дозволяє оператору бачити те, що ракета бачить. Ця версія надійшла на озброєння ЦАХАЛу приблизно в той же час, що й Spike-MR, а також виграла великі європейські контракти, зокрема з Німеччиною та Польщею. Spike-LR часто використовують як навісний ПТУР: так, у Німеччині ця ракета замінила Milan як основну ПТУР для німецьких бойових машин піхоти. Її також можна встановлювати на гелікоптери. Нещодавно ЦАХАЛ замовив виробництво модернізованої ракети Spike-LR2. Нова ракета оснащена смертоноснішими боєголовками, а нова система CLU отримуватиме дані з різних джерел.

Продовжуючи розробку, компанія Rafael у 2012 випустила Spike-SR — невелику одноразову версію, призначену для використання в складі загону. На відміну від Spike-MR, де солдат використовує CLU для захоплення цілі, яка потім передає дані на ракету Spike, Spike-SR солдат захоплює ціль безпосередньо шукачем ракети. 2016 року ракета Spike-SR також вийшла на міжнародний ринок. Остання представниця сімейства Spike — Spike-ER, яка схожа на Spike-LR зі збільшеною дальністю та деякими зміненими характеристиками. Її використовували ізраїльтяни на вертольотах Apache, а також фіни для берегової охорони.

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Чим зумовлений експортний успіх Spike? Безсумнівно, тут є досягнення і результатів випробувань, і передових функцій ведення вогню та спостереження. Але головною причиною є готовність компанії Rafael ліцензувати виробництво ракети Spike для тих країн, які приймають її на озброєння. Коли Польща вирішила імпортувати Spike-LR, польські ракетні двигуни, боєголовки та пускові труби Spike були виготовлені польською компанією ZM Mesko. Аналогічне ліцензування відбувається при прийнятті ракети Spike-MR на озброєння Індією.

У цілому серія ракет Spike доводить здатність ізраїльського оборонного комплексу створювати нові рішення для боротьби з різними загрозами. Це одна з найуспішніших історій експорту та ліцензування протитанкових керованих ракет: у всьому світі виробляються тисячі ліцензійних Spike.

Про автора

Чарлі Гао вивчав політологію й інформатику в коледжі Гріннелл. Коментує питання оборони та національної безпеки.