Защитные костюмы, шлемы и другое снаряжение: Израиль отправит дополнительную помощь Украине

В Минобороны Израиля рассказали, что помимо защитных костюмов и шлемов в Украину прибудут системы защиты от ядерных и химических угроз.

Министр обороны Израиля одобрил поставку в Украину еще одной партии обмундирования и оборудования для экстренных спецслужб и гражданских организаций. Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства Израиля, передает израильское издание CURSORINFO.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В пакет новой помощи войдут 1500 касок, 1500 защитных жилетов, 1000 противогазов и сотни защитных костюмов для разминирования территорий.

"Министр обороны Бени Ганц одобрил поставку дополнительного оборудования экстренным и гражданским организациям Украины. В поставку войдут 1 500 касок, 1 500 защитных жилетов, сотни защитных костюмов для разминирования, 1 000 противогазов и десятки фильтров ХБРЯ (защита от химической, ядерной, биологической угрозы, — ред)", — сказано в заявлении Минобороны Израиля.

Помощь от Израиля в Украину должна быть доставлена в течение нескольких недель, оборудование было приобретено за счет Министерства обороны Израиля.

Напомним, 17 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не предоставляет Украине оружие напрямую, вместо этого Киев получает другую военную и гуманитарную помощь. В частности, в израильских больницах лечатся раненые украинские военные.

26 мая издание Axios писало, что Израиль не разрешил США поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Власти страны заверили, что будут передавать украинской стороне только нелетальное вооружение.