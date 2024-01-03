На газовых рынках Европы и США снова разгорается кризис: почему рухнули цены

Региональные цены на газ в Европе 2 января 2024 года оказались на самом низком уровне почти за пять месяцев — 340 долларов за тысячу кубометров.

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Зима в 2024 году может стать одной из самых теплых за последние годы. На фоне этого прогноза снижается спрос на газ, который используют для отопления домов, а фьючерсы на "голубое топливо" в США в первые дни января нового года рухнули почти на 35%, по сравнению с январем 2023-го. Похожая ситуация наблюдается и на европейском газовом рынке, пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что еще в 2022 году, на фоне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину и попыток главы Кремля Владимира Путина спровоцировать энергетический кризис в Европе, газ подорожал до 14-летнего максимума. Но теперь геополитическая ситуация отошла на второй план из-за погоды, которая была настолько теплой в декабре 2023-го, что жители как США, так и Европы, начали отказываться отапливать свои дома.

"Балансы природного газа смогут восстановиться, если в январе появится серьезный спрос на отопление", — отмечают аналитики.

В публикации сказано, что высокие как для зимы температурные показатели в США связаны с изменением климата и природным явлением Эль-Ниньо. Всемирная метеорологическая организация объявила прошлый год самым жарким за всю историю наблюдений. По прогнозам, теплая погода сохранится еще на несколько месяцев.

Цены на газ еще поддерживаются экспортом сжиженного природного газа, ведущим поставщиком которого сейчас являются США. Но зима в Европе, которая тоже является важным рынком для сбыта топлива, также аномально теплая, даже несмотря на резкое похолодание в Скандинавии. Так, фьючерсы на газ 2 января упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев — 340 долларов за тысячу кубометров.

Что с ценами на газ в Украине

По данным Министерства экономики, фактическая цена реализации природного газа в Украине по итогам ноября 2023 года была на уровне 14 381 гривен за тысячу кубометров без НДС. Стоимость украинского газа в последний месяц осени снизилась после пятимесячного периода роста. В целом же, за последний год, природный газ в Украине подешевел в два раза.

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Напомним, в 2024 году у украинцев появится новый платеж в квитанциях за коммунальные услуги. Так, жители многоквартирных домов, которые пользуются газом, будут платить за техническое обслуживания газовых труб в пределах подъезда и квартиры. Также Фокус рассказывал, что в Украине заработали две высокодебитные газовые скважины на одном месторождении. Это позволит нашей стране добывать еще 200 тысяч кубических метров газа в сутки