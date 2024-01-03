На газових ринках Європи і США знову розгорається криза: чому впали ціни

Регіональні ціни на газ у Європі 2 січня 2024 року опинилися на найнижчому рівні майже за п'ять місяців — 340 доларів за тисячу кубометрів.

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Зима 2024 року може стати однією з найтепліших за останні роки. На тлі цього прогнозу знижується попит на газ, який використовують для опалення будинків, а ф'ючерси на "блакитне паливо" у США в перші дні січня нового року впали майже на 35%, порівняно із січнем 2023-го. Схожа ситуація спостерігається і на європейському газовому ринку, пише агентство Bloomberg.

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Зазначається, що ще 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну та спроб очільника Кремля Володимира Путіна спровокувати енергетичну кризу в Європі, газ подорожчав до 14-річного максимуму. Але тепер геополітична ситуація відійшла на другий план через погоду, яка була настільки теплою в грудні 2023-го, що жителі як США, так і Європи, почали відмовлятися опалювати свої будинки.

"Баланси природного газу зможуть відновитися, якщо в січні з'явиться серйозний попит на опалення", — зазначають аналітики.

У публікації сказано, що високі як для зими температурні показники в США пов'язані зі зміною клімату і природним явищем Ель-Ніньо. Всесвітня метеорологічна організація оголосила минулий рік найспекотнішим за всю історію спостережень. За прогнозами, тепла погода збережеться ще на кілька місяців.

Ціни на газ ще підтримуються експортом скрапленого природного газу, провідним постачальником якого зараз є США. Але зима в Європі, яка теж є важливим ринком для збуту палива, також аномально тепла, навіть попри різке похолодання в Скандинавії. Так, ф'ючерси на газ 2 січня впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців — 340 доларів за тисячу кубометрів.

Що з цінами на газ в Україні

За даними Міністерства економіки, фактична ціна реалізації природного газу в Україні за підсумками листопада 2023 року була на рівні 14 381 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Вартість українського газу в останній місяць осені знизилася після п'ятимісячного періоду зростання. Загалом же, за останній рік, природний газ в Україні подешевшав удвічі.

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Нагадаємо, 2024 року в українців з'явиться новий платіж у квитанціях за комунальні послуги. Так, жителі багатоквартирних будинків, які користуються газом, платитимуть за технічне обслуговування газових труб у межах під'їзду і квартири. Також Фокус розповідав, що в Україні запрацювали дві високодебітні газові свердловини на одному родовищі. Це дозволить нашій країні видобувати ще 200 тисяч кубічних метрів газу на добу