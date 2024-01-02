Експорт російського "Газпрому" в Європу впав на 56% у 2023 році, — ЗМІ

За словами журналістів, поставки Газпрому в Європу у 2023 році впали до 77,6 мільйона кубометрів на добу. У 2022 році цей показник був 174,8 мільйона кубометрів на добу.

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Експорт російського "Газпрому" до Європи у 2023 році впав на 55,6% до показника у 28,3 млрд кубометрів. У 2022 році цей показник був на рівні близько 63,8 мільярда кубометрів. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, поставки Газпрому в Європу у 2023 році впали до 77,6 мільйона кубометрів на добу. У 2022 році цей показник був 174,8 мільйона кубометрів на добу. Пік припадав на 2018-2019 роки, коли постачали 175-180 мільярдів кубометрів.

Видання пише, що з початку 2023 року "Газпром" припинив публікувати статистику.

У матеріалі йдеться про те, що до середини травня 2022 року поставки в Європу тривали трубопроводом Ямал-Європа, а також через станцію "Сохрановка" українського маршруту. Крім того, до вересня 2022 року Росія переправляла газ "Північним потоком".

Що стосується експорту "Газпрому" до Китаю або Туреччини, то у 2022 році він знизився на 46% до 100,9 мільярда кубометрів. Журналісти повідомляють, що у 2023 році поставки впали до 70 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що 27 грудня ЗМІ повідомляли, що РФ отримує великі доходи від продажу нафти і газу. За даними російського Мінфіну, з січня по листопад поточного року доходи федерального бюджету збільшилися на 4,8% рік до року — до 25,96 трильйона рублів.