Путін знову прорахувався: як ЄС вдалося заощадити понад 100 мільярдів кубометрів газу

У Євросоюзі хочуть продовжити тимчасове законодавство для економії газу, щоб повністю припинити постачання ресурсу з Росії.

Related video

У Європейському Союзі дедалі більше впевнені в тому, що країнам блоку під силу повністю відмовитися від постачань газу з Росії, хоча ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, Москва забезпечувала понад 40% потреб ЄС у природному газі. Одна з головних причин оптимізму — підприємствам і населенню Європейського Союзу вдалося скоротити споживання газу на 101 мільярд кубометрів у період із серпня 2022 року по грудень 2023-го. Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.

За цей період попит на газ скоротився на 18%, якщо порівнювати із середнім попитом у період з квітня 2017 року по березень 2022-го. При цьому спочатку план ЄС передбачав, що попит на газ має скоротитися на 15%. Завдяки цьому вдалося б уникнути проблем, що виникли на тлі енергетичної кризи, які спровокували в Москві.

Влітку 2022 року в ЄС вирішили ухвалити спеціальне тимчасове законодавство для економії "блакитного палива". Тимчасові дії запровадили до 31 березня, проте вже зараз Єврокомісія пропонує не відмовлятися від добровільних заходів з економії.

Важливо

План Москви не спрацював: ЄС зберіг рекордні запаси газу навіть без "Газпрому"

Зазначається, що завдяки надзвичайним заходам, які було ухвалено одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, Євросоюз зміг поліпшити свої енергетичні перспективи. Так, наприклад:

постачання енергоресурсів стало більш диверсифікованим;

з'явилося більше потужностей з виробництва відновлюваної енергії;

досягнуто максимальної заповненості газосховищ.

Усе це сприяло тому, що ціни на газ і електроенергію в усій Європі почали знижуватися, після різкого подорожчання 2022 року.

З огляду на те, що політична напруженість все ще зберігається, а світові газові ринки обмежені, в Єврокомісії вважають, що країнам Євросоюзу потрібно повністю позбутися російського викопного палива. Тому подальша економія газу, як і раніше, необхідна.

Енергетична війна між Євросоюзом і Росією

Росія спробувала спровокувати енергетичну кризу ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Так, восени 2021 року російський "Газпром" скоротив постачання газу в ЄС, через що "блакитне паливо" на європейському ринку різко подорожчало. А одразу після того, як ЗС РФ вторглися на українську територію, Євросоюз вирішив більше не купувати російське вугілля і відмовитися від газу з РФ. Крім того, було введено ембарго на російську нафту.

У відповідь президент Володимир Путін зажадав, щоб європейські країни платили за газ на рахунки в російському "Газпромбанку" з подальшою обов'язковою конвертацією євро в рублі. Польща і Болгарія відкинули цю ідею, і Москва відразу припинила постачання газу в ці країни. А наприкінці весни 2022 року Україна обмежила транзит російського газу в Європу через тимчасово окуповані території.

Важливо

На газових ринках Європи і США знову розгорається криза: чому впали ціни

Зазначимо, що в Україні за підсумками 2023 року в Україні було видобуто понад 13,3 мільярда кубометрів газу. Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, видобуток ресурсу збільшився на 6%.