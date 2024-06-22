Массовая воздушная атака на Украину: ВС РФ запустили дроны и ракеты, где слышали взрывы (карта)

О работе сил ПВО сообщили в Волынской области. Во Львовской и Ивано-Франковской областях также слышали взрывы, была повреждена инфраструктура. Также взрывы раздались в Хмельницкой области.

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В ночь на 22 июня российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. О первой группе вражеских беспилотников, которые двигались в сторону Николаевской области, Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 23:04 вечера 21 июня.

Позже стало известно, что дроны также заметили в Одесской, Кировоградской и Херсонской областях. Затем в ВСУ сообщили о движении дронов в сторону Черкасской области.

В 02:31 ночи БПЛА зафиксировали в Винницкой и Черкасской областях, а затем дроны полетели в сторону Хмельницкой области. Уже в 02:55 беспилотники заметили в Тернопольской и Житомирской областях.

В 03:43 ночи в ВСУ предупредили, что дроны находятся в Ровненской области и движутся в сторону города Луцк.

Атака ракетами: что известно

Еще в 23:47 вечера 21 июня Воздушные силы предупредили, что был зафиксирован вылет четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области. О ракетах, которые запустили россияне, начали сообщать после трех ночи 22 июня.

Воздушная тревога в Украине

Так, 03:00 ВСУ сообщили о быстрой воздушной цели на Запорожье. Через полчаса ракета была замечена в Черниговской области, а также возле Николаева. Тревога была объявлена по всей стране.

"Группа ракет в Черниговской области продолжают движение курсом на юго-запад! Направление на Чернигов и Киев!" — написали ВСУ в 03:38 ночи.

Кроме того, еще одна группа ракет была замечена в Одесской области.

Позже Воздушные силы сообщали, что ракеты были замечены в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской областях.

Отбой воздушной тревоги объявили только в 05:06 утра

Воздушная атака на Украину: реакция местных ОВА

Отметим, что корреспондент Фокуса в 04:05 утра сообщил о взрівах в Хмельницкой области. Однако Хмельницкая ОВА на момент написания новости пока никак не прокомментировала воздушную атаку. Жителей лишь предупреждали о воздушной тревоге.

При этом глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram написал, что россияне ударили по объекту критической энергетической инфраструктуры региона.

"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало", — написал он.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляко сообщил, что на рассвете 22 июня во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.

"В воздушном пространстве были враждебны цели. В настоящее время идет ликвидация последствий падения обломков. К счастью, пострадавших нет. Все соответствующие службы находятся на месте и выполняют свою работу", — написал он в Telegram.

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив также заявил, что российские оккупанты повредили в городе жилые здания и детский сад.

"По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", — написал он.

Последствия атаки на Ивано-Франковск

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал изменение тактики ночных ударов по Украине. Он отметил, что среди захватчиков уже наблюдается понимание того, что обстрелы некоторых объектов является непростой задачей.

Также сообщалось, что ВС РФ могли впервые сбросить в Харьковской области ФАБ-3000. В сети появилось видео вероятного удара тритонной авиабомбой. В ВСУ заявили, что применение такой "мощной" бомбы является редкостью.