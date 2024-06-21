Ночной обстрел ВС РФ: в Воздушных силах назвали основную цель оккупантов

Спикер ПС Илья Евлаш отметил, что враг пытается "прощупывать" украинскую ПВО, применяя различные методы — как комбинированные атаки, так и другие.

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Российская армия стремилась атаковать украинскую критическую инфраструктуру во время обстрела 21 июня. Однако все вражеские цели удалось уничтожить. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Все четыре ракеты были уничтожены. По Кировоградской и Херсонской областях враг осуществил пуски с первой ночи. Пытался традиционно поразить наши критические объекты, однако ничего не удалось", — сказал он.

При этом спикер добавил, что этой ночью оккупанты не использовали дроны-камикадзе. В то же время украинские защитники готовы к различным сценариям, которые может использовать враг.

"Ресурсы даже у такой большой страны не являются безлимитными. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать объекты, поскольку мы также принимаем меры для обеспечения безопасности наших инфраструктурных объектов от нападений противника", — подчеркнул Евлаш.

Также представитель Воздушных сил добавил, что оккупанты пытаются "прощупывать" украинскую ПВО. Поэтому враг использует различные методы — как комбинированные атаки, так и другие.

"Как вот этой ночью мы видели только управляемые ракеты. Иногда враг делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая себе игра на истощение. Они пытаются найти слабые щели в то время, как мы пытается маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти атаки", — добавил он.

Последствия атаки ВС РФ по регионам

По информации руководителя Кировоградской ОГА Андрея Райковича, защитники неба этой ночью уничтожили четыре ракеты врага, в том числе и над Кировоградщиной. По предварительным данным, обошлось без последствий. Высокопоставленный чиновник поблагодарил ВСУ за защиту.

Также председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Львов, Золотая Балка, Дудчаны, Михайловка, Николаевка, Тягинка, Белозерка, Понятовка, Камышаны, Новотягинка, Ивановка, Антоновка, Садовое, Гавриловка и город Херсон. К тому же россияне попали в админздание и жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 частных домов. Один человек погиб в результате российской атаки, еще один получил ранения. Благодаря работе сил ПВО над территорией региона была уничтожена управляемая авиационная ракета.

Напомним, что 19 июня россияне атаковали украинские города ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздавались в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Также 20 июня российские захватчики обстреляли мирные города Украины. Для атаки враг применил ракеты различных типов и беспилотные летательные аппараты типа Shahed.