ВС РФ могли впервые сбросить в Харьковской области ФАБ-3000: в Воздушных силах прокомментировали

В сети появилось видео вероятного удара тритонной авиабомбой. В ВСУ заявили, что применение такой "мощной" бомбы является редкостью.

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Бывший летчик и капитан ВС РФ Илья Туманов заявил, что Россия впервые сбросила трехтонную управляемую авиационную управляемую бомбу ФАБ-3000 с модулем УМПК в Харьковской области. Эту информацию 21 июня прокомментировал в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Да, мы видели это видео, однако окончательно об этом можно будет говорить только тогда, когда официально уже удастся обнаружить обломки и хотя бы ознакомиться с местом. Конечно, по видео достаточно сложно сказать, поэтому необходимо немного подождать того, пока удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса", — отметил он.

Евлаш рассказал, что ВС РФ чаще всего применяют ФАБ-250 и ФАБ-500, переделывают эти бомбы под унифицированный боеприпас.

"Однако ФАБ-3000 — это достаточно редкий случай. Вероятно, если экспертиза все же подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую мощную авиационную бомбу", — отметил представитель Воздушных сил.

Комментарий Ильи Евлаша (о ФАБ-3000 — с 5:05)

Напомним, в ISW передавали, что ФАБ-3000 — это новое российское оружие с высоким потенциалом уничтожения. В Defense Express передавали, что целью удара ВС РФ была сельская больница.

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