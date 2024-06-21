ЗС РФ могли вперше скинути на Харківщині ФАБ-3000: у Повітряних силах прокоментували

У мережі з’явилось відео ймовірного удару тритонною авіабомбою. У ЗСУ заявили, що застосування такої "потужної" бомби є рідкістю.

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Колишній льотчик та капітан ЗС РФ Ілля Туманов заявив, що Росія вперше скинула тритонну керовану авіаційну керовану бомбу ФАБ-3000 з модулем УМПК у Харківській області. Цю інформацію 21 червня прокоментував в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Так, ми бачили це відео, однак остаточно про це можна буде говорити лише тоді, коли офіційно вже вдасться виявити уламки й хоча б ознайомитися з місцем. Звичайно, по відео досить сказати складно, тому необхідно трохи зачекати того, поки вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу", — зазначив він.

Євлаш розповів, що ЗС РФ найчастіше застосовують ФАБ-250 і ФАБ-500, переробляють ці бомби під уніфікований боєприпас.

"Однак ФАБ-3000 — це досить рідкісний випадок. Імовірно, якщо експертиза все ж підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", — зауважив речник Повітряних сил.

Коментар Іллі Євлаша (про ФАБ-3000 — з 5:05)

Нагадаємо, в ISW передавали, що ФАБ-3000 — це нова російська зброя із високим потенціалом знищення. У Defense Express передавали, що ціллю удару ЗС РФ була сільська лікарня.

Боєць Повітряних сил ЗСУ збив ворожу ракету з кулемета. Воїн спочатку не повірив у свій успіх, поки не побачив, як зброя почала падати.