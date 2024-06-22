Масова повітряна атака на Україну: ЗС РФ запустили дрони і ракети, де чули вибухи (карта)

Про роботу сил ППО повідомили у Волинській області. У Львівській та Івано-Франківській областях також чули вибухи, було пошкоджено інфраструктуру. Також вибухи пролунали в Хмельницькій області.

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У ніч на 22 червня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Про першу групу ворожих безпілотників, які рухалися в бік Миколаївської області, Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 23:04 вечора 21 червня.

Пізніше стало відомо, що дрони також помітили в Одеській, Кіровоградській та Херсонській областях. Потім у ЗСУ повідомили про рух дронів у бік Черкаської області.

О 02:31 ночі БПЛА зафіксували у Вінницькій та Черкаській областях, а потім дрони полетіли в бік Хмельницької області. Уже о 02:55 безпілотники помітили в Тернопільській та Житомирській областях.

О 03:43 ночі у ЗСУ попередили, що дрони перебувають у Рівненській області та рухаються в бік міста Луцьк.

Атака ракетами: що відомо

Ще о 23:47 вечора 21 червня Повітряні сили попередили, що було зафіксовано виліт чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленя" в Мурманській області. Про ракети, які запустили росіяни, почали повідомляти після третьої ночі 22 червня.

Повітряна тривога в Україні

Так, 03:00 ЗСУ повідомили про швидку повітряну ціль на Запоріжжі. Через півгодини ракета була помічена в Чернігівській області, а також біля Миколаєва. Тривогу було оголошено по всій країні.

"Група ракет у Чернігівській області продовжують рух курсом на південний захід! Напрямок на Чернігів і Київ!" — написали ЗСУ о 03:38 ночі.

Крім того, ще одна група ракет була помічена в Одеській області.

Пізніше Повітряні сили повідомляли, що ракети були помічені в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Рівненській областях.

Відбій повітряної тривоги оголосили тільки о 05:06 ранку

Повітряна атака на Україну: реакція місцевих ОВА

Зазначимо, що кореспондент Фокуса о 04:05 ранку повідомив про вибухи в Хмельницькій області. Однак Хмельницька ОВА на момент написання новини поки ніяк не прокоментувала повітряну атаку. Жителів лише попереджали про повітряну тривогу.

При цьому голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram написав, що росіяни вдарили по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури регіону.

"Виникла пожежа. На місці вже працюють пожежники. Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило", — написав він.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляко повідомив, що на світанку 22 червня під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.

"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби перебувають на місці та виконують свою роботу", — написав він у Telegram.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також заявив, що російські окупанти пошкодили в місті житлові будівлі та дитячий садок.

"За попередньою інформацією, усі живі та здорові. Аварійна бригада оперативно почне забивати вікна в будинках франківців", — написав він.

Наслідки атаки на Івано-Франківськ

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував зміну тактики нічних ударів по Україні. Він зазначив, що серед загарбників уже спостерігається розуміння того, що обстріли деяких об'єктів є непростим завданням.

Також повідомлялося, що ЗС РФ могли вперше скинути в Харківській області ФАБ-3000. У мережі з'явилося відео ймовірного удару тритонною авіабомбою. У ЗСУ заявили, що застосування такої "потужної" бомби є рідкістю.